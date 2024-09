Intel mit hoffnungsvollem Chartmuster

Intels CEO Pat Gelsinger hat nach massiver Kritik der Investoren eine strategische Neuausrichtung des Konzerns bekannt gegeben, als Schlüssel zum Erfolg wird Intel seine Bemühungen rund um die KI weiter ausbauen und eine strategische Zusammenarbeit mit Amazon Web Services (AWS) anstreben. Außerdem betonte der Konzernchef eine Stärkung der heimischen Produktion, weshalb auch das geplante Werk in Deutschland um rund zwei Jahre verschoben wurde.

Technisch kann zwar eine Auflösung der zuletzt zwischen 18,84 und rund 22,00 US-Dollar etablierten Schiebephase nun eine Erholungsbewegung auslösen, die Rückfallrisiken bleiben für das Wertpapier jedoch allgegenwärtig. Tagesschlusskurse oberhalb von 22,00 US-Dollar würden auf eine mögliche Erholung an 25,35 US-Dollar hinweisen, darüber könnte eine überschießende Welle sogar an 26,86 US-Dollar heranreichen. Mehr darf man sich aus dem aktuellen Chart nicht versprechen. Auf der Unterseite ist Intel innerhalb der Schiebephase als neutral zu bewerten. Unterhalb von 18,84 US-Dollar müssten sich Investoren jedoch in Acht nehmen, es würden nämlich größere Abschläge auf 17,60 US-Dollar drohen. Zweifelsfrei ist dieses Wertpapier als Zocker-Papier einzustufen und hängt sehr stark von der aktuellen Nachrichtenlage ab.