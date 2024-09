DAX zieht weiter davon

Im Bereich von 18.780 Punkten und damit den Verlaufshochs aus Mitte Juli verläuft nach aktueller Auswertung die Nackenlinie der im Zeitraum zwischen Mitte Juni und Gestern ausgebildeten inversen SKS-Formation, die es für ein Folgekaufsignal gilt, unbedingt zu überwinden. Dann könnte nämlich zeitnahes Potenzial an 19.000 Punkte und mittelfristig darüber 19.800 Zähler freigesetzt werden. Solange aber der DAX nicht über 18.800 Punkte mindestens auf Tagesschlusskursbasis springt, bleibt der Wert anfällig für kurzzeitige Rücksetzer. Diese könnten in den Bereich von 18.480 und darunter an den EMA 200 bei 18.250 Punkten erfolgen. Daher steht auf aktuellem Niveau ein Long-Investment noch auf wackeligen Füßen, was mit kurzzeitigen Risiken behaftet ist.

Aktuelle Lage