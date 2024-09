New World Solutions tritt mit dem Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an dialMKT in den 31 Mrd. $ schweren Weltmarkt für Uhren ein Toronto, Ontario – 18. September 2024 / IRW-Press / New World Solutions Inc. (CSE: NEWS) (OTC Pink: REGRF) (FWB: RT5) („New World“ oder das „Unternehmen“) hat vor Kurzem die Übernahme einer Mehrheitsbeteiligung von 51 % an dialMKT Corp. („dialMKT“) …