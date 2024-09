TriNetX erhält die spanische ENS-Zertifizierung für strenge Sicherheitsstandards im Gesundheitswesen

Angesichts der raschen Digitalisierung von Patientenakten und der zunehmenden Abhängigkeit von elektronischen Systemen ist die Datensicherheit im Gesundheitswesen von größter Bedeutung. Weltweit ist das Gesundheitswesen die Branche mit den dritthäufigsten Cyberangriffen: fast 2000 Angriffe pro Woche. Diese Cyberangriffe und andere Datensicherheitsprobleme gefährden nicht nur die Privatsphäre der Patienten und stellen ein Risiko für die Gesundheitsversorgung dar, sondern verursachen in der globalen Gesundheitsbranche zudem höhere Kosten als in jedem anderen Wirtschaftszweig – fast 10 Millionen US-Dollar pro Datenschutzverletzung zwischen März 2023 und Februar 2024.

ENS befasst sich mit der Datensicherheit, indem es einen Rahmen bietet, der den Schutz von Informationssystemen und Daten in öffentlichen Verwaltungen sowie privaten Einrichtungen, die mit ihnen interagieren, gewährleistet. In Anlehnung an umfassendere europäische Standards wie die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) legt die ENS eine Reihe Grundsätze und Anforderungen für Sicherheitsmaßnahmen fest, die das Risikomanagement, die Einhaltung von Vorschriften sowie die Reaktion auf Vorfälle umfassen. Die Zertifizierung zeigt, dass eine Organisation solide Sicherheitsverfahren eingeführt hat.

„Der Schutz der hochsensiblen Patientendaten unseres Gesundheitsnetzwerks hat absolute Priorität", sagt Gadi Lachman, Präsident und Geschäftsführer von TriNetX. „Wir könnten nicht stolzer auf unsere ENS-Zertifizierung sein, da sie unseren beständigen Einsatz, unseren Fleiß sowie unsere Fähigkeit zur Anpassung an die Herausforderungen bei der Sicherung von Gesundheitsdaten zum Nutzen der klinischen Forschung und der Arzneimittelentwicklung weltweit in einem sich ständig weiterentwickelnden Umfeld unterstreicht."

Die ENS-zertifizierte TriNetX LIVE Plattform, das größte globale Gesundheitsforschungsnetzwerk der Gesundheitsbranche für die Durchführung realer Evidenzstudien, wird von Forschern auf der ganzen Welt genutzt, um Protokolle für klinische Studien in Hunderten Therapiebereichen zu analysieren und den Mitgliedern von TriNetX Gesundheitsorganisationen Tausende Möglichkeiten für klinische Studien zu präsentieren.

TriNetX ist ein globales Netzwerk von Organisationen des Gesundheitswesens und Biowissenschaftsunternehmen, die sich für die Förderung der praxisnahen Forschung sowie die Beschleunigung der Entwicklung neuer Therapien einsetzen. Durch seine HIPAA-, GDPR- und LGPD-konforme Self-Service-Plattform mit föderierten deidentifizierten elektronischen Gesundheitsdatensätzen und Beratungspartnerschaften unterstützt TriNetX seine globale Gemeinschaft bei der Verbesserung des Entwurfs klinischer Studienprotokolle, bei der Rationalisierung von Studienabläufen, bei der Verfeinerung von Sicherheitssignalen und bei der Bereicherung der realen Beweisführung. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte TriNetX auf www.trinetx.com oder folgen Sie TriNetX auf LinkedIn.

