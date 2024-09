Was ein kleiner Fed-Zinsschritt für Gold bedeuten würde

Dennoch bleibt unter den Investoren Unsicherheit darüber, ob die Fed am heutigen Mittwoch einen stärkeren Zinsschritt von 50 Basispunkten einleiten wird oder, wie von Goldman erwartet, lediglich eine moderate Kürzung vornimmt.

Gold könnte kurzfristig Rückschläge erleiden, sollte die Federal Reserve heute nur eine moderate Zinssenkung von 25 Basispunkten vornehmen, wie von Goldman Sachs prognostiziert. Das Edelmetall hat sich in diesem Jahr als eine der bestperformenden Rohstoffanlagen etabliert, mit einem Anstieg von rund 25 Prozent und wiederholten Rekordhochs. Grund dafür sind vor allem die starken Käufe durch Zentralbanken sowie die Vorfreude der Anleger auf eine geldpolitische Lockerung der US-Notenbank.

"Während wir bei einer 25-Basispunkt-Senkung kurzfristig einen taktischen Rückgang der Goldpreise erwarten, dürfte der fortschreitende Zinssenkungszyklus der Fed schrittweise zu höheren ETF-Beständen führen", so Analystin Lina Thomas und ihr Kollege Daan Struyven in einer aktuellen Notiz. Dieser schrittweise Anstieg der ETF-Bestände sei noch nicht vollständig im Goldpreis eingepreist, was Raum für weitere Kursgewinne schaffe, fügten sie hinzu.

Langfristig erwartet die Investmentbank, dass der Goldpreis weiter steigt und ein neues Rekordhoch erreicht und bekräftigte ihr Kursziel von 2.700 US-Dollar pro Unze bis Anfang nächsten Jahres.

Gold-ETFs, die durch physisches Gold gedeckt sind, haben in den letzten Monaten einen Aufschwung erlebt, nachdem ihre Bestände Mitte Mai auf das niedrigste Niveau seit 2019 gesunken waren. Trotz des anhaltenden Goldbooms sind die Bestände jedoch im laufenden Jahr immer noch niedriger und liegen etwa 25 Prozent unter dem Höchststand, der während der Pandemie im Jahr 2020 erreicht wurde.

Ein wesentlicher Vorteil von Gold-ETFs ist, dass sie das physische Angebot auf dem Markt reduzieren. Je mehr Anleger in diese Fonds investieren, desto geringer wird das Angebot an verfügbarem Gold, was wiederum den Preis nach oben treibt.

Aktuell liegt der Spotpreis für Gold bei rund 2.585 US-Dollar pro Unze, während auch Silber als "kleiner Bruder" des teureren Metalls weiter zulegt und sich der Marke von 31 US-Dollar pro Unze nähert. Silber ist damit auf dem besten Weg, seine längste Gewinnserie seit 2019 zu verzeichnen.

Während kurzfristige Schwankungen zu erwarten sind, bleibt der langfristige Aufwärtstrend für Gold ungebrochen, angetrieben durch die erwartete Lockerung der Geldpolitik und eine steigende Nachfrage seitens ETF-Anleger.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion