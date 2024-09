Bitcoin auf dem Weg zu neuen Rekorden? Experten sehen optimistische Zukunft

Bitcoin steht erneut im Rampenlicht, da prominente Stimmen aus der Finanzwelt optimistische Prognosen für die Zukunft der Kryptowährung abgeben.

So geht der Hedgefondsmanager Anthony Scaramucci davon aus, dass die US-Zinsentscheidungen und die bevorstehenden regulatorischen Klarstellungen im Zusammenhang mit Kryptowährungen den Bitcoin-Preis auf neue Höchststände treiben werden. "Wir werden pro-Kryptowährungsgesetze in den USA sehen, begleitet von Zinssenkungen der Federal Reserve", sagte Scaramucci auf einer Konferenz in Singapur.