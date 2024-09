Aktien vor mehrwöchiger Rallye nach Zinsentscheid der Fed, sagt ein Tech-Bulle

"Es gibt positive Unterstützungsfaktoren", sagte Lee kürzlich in einem Interview mit CNBC. "Wir wissen, dass die Fed einige Zinssenkungen vornehmen wird. Und da die Inflationsdaten unterstützend sind und der Arbeitsmarkt etwas Unterstützung benötigt, denke ich, dass dies den Märkten etwas Zuversicht geben wird. Ich denke, wir handeln bis zu diesem Treffen und vielleicht noch ein oder zwei Wochen danach gut."

Die Wall Street rechnet seit Monaten mit Zinssenkungen, insbesondere da die Wirtschaft aufgrund der angespannten Finanzlage eine gewisse Schwäche gezeigt hat. Während das Wachstum weiterhin stark ist, hat sich der Arbeitsmarkt stetig verlangsamt.

Laut dem CME FedWatch Tool preisen die Märkte eine Wahrscheinlichkeit von 61 Prozent ein, dass die US-Notenbank am Mittwoch die Zinsen um einen halben Prozentpunkt senken wird. Die Aktienkurse dürften jedoch ungeachtet des Umfangs der Zinssenkung steigen, so Lee, solange die Zentralbanker den Märkten versichern, dass weitere Senkungen folgen werden.

"Kurzfristig gesehen ist unserer Meinung nach das beste Szenario für Aktien in dieser Woche, dass die Fed eine Zinssenkung um 50 Basispunkte vornehmen kann, ohne entweder Wachstumssorgen oder Reste der Abwicklung des Yen-Carry-Handels auszulösen", sagt auch Mike Wilson von Morgan Stanley.

Morgan Stanley schlägt defensive Aktien und Large Caps vor, um sich im Vorfeld und nach der Zinssenkung zu positionieren. Zu den defensiven Aktien gehören Sektoren wie Versorgungsunternehmen und Basiskonsumgüter, da sie für eine gute Performance weniger von den makroökonomischen Bedingungen abhängig sind.

Die Ökonomen der New Yorker Fed rechnen mit einer 62-prozentigen Wahrscheinlichkeit, dass die US-Wirtschaft bis August nächsten Jahres in einen Abschwung gerät, was leicht über den im letzten Monat berechneten Quoten liegt.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion