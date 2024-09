IDEXX kündigt einen neuartigen diagnostischen Test für Nierenschädigungen an und erweitert damit eines der umfassendsten Nierentestportfolios in der Veterinärmedizin

Der IDEXX Cystatin B Test kann Tierärzten/innen helfen, eine Nierenschädigung vor Veränderungen der Nierenfunktion zu erkennen und einen besseren Behandlungsabschluss zu erzielen.

WESTBROOK, Maine, 18. September 2024 /PRNewswire/ -- IDEXX Laboratories, Inc. (NASDAQ: IDXX), ein weltweit führender Anbieter von Innovationen im Bereich der Tiergesundheit, gab die Einführung des ersten veterinärmedizinischen diagnostischen Tests zum Nachweis einer Nierenschädigung bei Katzen und Hunden bekannt. Laut einer kürzlich durchgeführten Umfrage von IDEXX stehen bis zu einem Drittel der von Tierärzten/innen beobachteten Nierenfälle im Zusammenhang mit Nierenschädigungen, wobei die Diagnose aufgrund lediglich subtiler oder unspezifischer Symptome eine Herausforderung darstellen kann.1 Der IDEXX Cystatin B Test wird in bestimmte Profile zur Beurteilung der Nierengesundheit aufgenommen und liefert neue klinische Erkenntnisse für geschätzte zwei Millionen Fälle pro Jahr. Diese Tests sind jetzt beim IDEXX Labor in Deutschland verfügbar.