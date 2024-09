Impulse aus den USA helfen!

Seit vergangenem Freitag hat sich der Aktienkurs von Zalando sehr weit nach oben entwickelt. Der Impuls ging Marktberichten zufolge vom britischen Einzelhändler Kingfisher aus, dessen Geschäft bisher im dritten Quartal über den Erwartungen liegt. Die gesamte Modebranche atmet auch aufgrund der Normalisierung der Lieferketten mit Bangladesch auf. Im Speziellen bezieht Zalando für seine Eigenmarken ebenfalls Kleidungsstücke aus Bangladesch. Ein für Zalando wichtiges Thema sind auch die Direktimporte aus China über die Onlineriesen Temu und Shein. Diese geraten in den Fokus der europäischen Gesetzeshüter. Bis dato ist der Großteil der nach Europa gelieferten Pakete zollfrei, was die Preise unschlagbar billig macht und Zalando vor unlösbare Probleme stellt. Die US-Regierung geht mit drastischen Maßnahmen gegen Masseneinfuhren chinesischer Shopping-Portale vor. Es ist wahrscheinlich, dass Europa nachzieht.

Mit der 22-prozentigen Kursaufwertung der vergangenen drei Tage hat die Aktie von Zalando den wichtigen Widerstand bei 24,12 Euro überwunden. Die Bullen nehmen bereits den Widerstand am Level von 27,65 Euro ins Visier. Im größeren Bild wurde am 13. März 2024 der vorherrschende Abwärtstrend nachhaltig durchbrochen, wobei eine positive Überraschung der Marktteilnehmer bei der Veröffentlichung der Zahlen zum Geschäftsjahr 2023 eine Rolle spielte. Dabei wertete der Kurs sprunghaft bis zum Widerstand bei 27,65 Euro am 18. April 2024 auf. Danach hat sich eine Seitwärtsrange ausgebildet, die durch die gestrige Kursaufwertung möglicherweise beendet wurde. Ein Rückfall auf die Unterstützung bei 20,74 Euro erscheint dadurch aus heutiger Sicht als weniger wahrscheinlich. Hier spielt auch eine mögliche Zinssenkung der amerikanischen Notenbank am heutigen Mittwoch um 20 Uhr MESZ eine wichtige Rolle. Der Markt schätzt eine Senkung der Target Rate um 50 Basispunkte aktuell mit einer Wahrscheinlichkeit von 63 Prozent ein. Dies kommt Unternehmen wie Zalando zugute, deren zukünftigen Gewinne dadurch höher bewertet werden. Weiters steigern sinkende Zinsen den betriebswirtschaftlichen Gewinn.

Zalando SE (Tageschart in Euro) Tendenz: