E-Mobilität global weiter im Vorwärtsgang (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Welche Auswirkungen hat die Rücknahme staatlicherFörderinstrumente auf den Markt für Elektrofahrzeuge in Deutschland? Wieentwickelt sich die Elektromobilität im weltweiten Vergleich? Unter anderem zudiesen Fragen bietet der zweite Teil der German Mobility-Studie 2024 Antworten.Die Management- und Technologieberatung BearingPoint hat die auf zahlreichenExperteninterviews und einer breit angelegten Verbraucherumfrage basierendeUntersuchung soeben veröffentlicht.Die Streichung von staatlichen Förderprogrammen für Elektrofahrzeuge hat,vergleicht man die entsprechenden Zeiträume der Jahre 2023 und 2024, denavisierten Hochlauf der Elektromobilität in Deutschland zwischenzeitlichstagnieren lassen. Diese Entwicklung betrifft nicht nur Privatkäufer einzelnerElektrofahrzeuge. Ebenso Manager kompletter Flotten, mit dem ihnen seitens derWissenschaft zugeschriebenen relevanten Einfluss auf den Hochlauf derElektromobilität, waren und sind Akteure dieser Entwicklung. Komplett gestopptwurde der allmähliche Übergang von Verbrennungsmotoren zu batteriebetriebenenFahrzeugen durch das Auslaufen von Instrumenten wie der Umweltbonus-Förderungjedoch nicht. In einer globalen Perspektive ist der signifikanteNachfrage-Rückgang bei Elektro-Fahrzeugen, wie er in Deutschland ab Herbst 2023zu verzeichnen gewesen ist, ein beinahe einzigartiges Phänomen.Außer in der Bundesrepublik war und ist eine solch rezessive Entwicklung nurnoch in Italien zu beobachten, wie das Datenmaterial im zweiten Teil der GermanMobility-Studie 2024 zeigt. Anders als in Deutschland und Italien ist dieE-Mobilitäts-Nachfrage in unserem westlichen Nachbarland Frankreich, in Spanienoder dem Vereinigten Königreich auch in einem herausforderndenweltwirtschaftlichen Umfeld stark geblieben.Eine allmähliche Erholung der in Deutschland erhobenen Zulassungszahlen lässteinen langfristig positiven Trend möglich erscheinen. Anhand unterschiedlicherKennzahlen zeigt die German Mobility-Studie 2024 die Bedeutung auf, die Flottenund ihrer stetigen Elektrifizierung zukommt, wenn es um die für Unternehmen undBeschäftigte rentable Etablierung neuer Antriebstechnologien im Mobilitätssektorgeht.Außereuropäische Hersteller: auf der Suche nach einem stabilen Service- undWerkstattnetzBei Prognosen zur zukünftigen Dynamik auf dem heimischen E-Mobilitätsmarktrichtet sich das Interesse wegen ihrer im Vergleich zu deutschen Markenattraktiven Preisgestaltung insbesondere auf die Modelle von Autobauern ausFernost. Trotz mitunter attraktiver Preisgestaltung bei gleichzeitiger