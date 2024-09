Deutsche Anleihen von US-Zinsentscheidung kaum verändert

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Mittwoch vor einer mit Spannung erwarteten Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed kaum verändert. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Vormittag geringfügig um 0,03 Prozent auf 137,72 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug 2,15 Prozent.

An den Finanzmärkten hielten sich die Anleger vor wichtigen geldpolitischen Beschlüssen in den USA zurück. Nach Hinweisen aus den Reihen der US-Notenbank gilt zwar als sicher, dass die Fed am Abend die Zinswende einläutet und die Leitzinsen erstmals seit der Inflationswelle senken wird. Allerdings ist unklar, wie stark der Zinsschritt ausfallen wird, was für Spannung an den Finanzmärkten sorgt.