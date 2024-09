Für die Aktienmärkte steht heute viel auf dem Spiel, denn eine schnelle Senkung der Zinsen durch die Fed ist längst eingepreist - und das obwohl man gleichzeitig an eine weiche Landung der US-Wirtschaft glaubt! Also die Beste aller möglichen Welten aus Sicht der Aktienmärkte: schnell sinkende Zinsen bei einer guten Wirtschaft - das ist eigentlich ein sehr offensichtlicher Widerspruch! Aber dieser Widerspruch ist dennoch der Treiber der Rally, die den US-Leitindex S&P 500 gestern auf ein neues Allzeithoch getrieben hat. Fast wichtiger als die heutige Zinsentscheidung selbst werden die Dot Plots (Zinserwartungen der Fed-Mitglieder) und die FFed-Projektionen - bisher gibt es hier eine riesige Lücke zwischen Märkten und Fed. Entscheidend wird also sein, wie weit die US-Notenbank den Märkten entgegen kommt in der Erwartung schnell sinkender Zinsen. Viel spricht heute für eine Senkung nur um 0,25%..

Hinweise aus Video:

1. Fed senkt die Zinsen – Was ist heute Abend zu erwarten?

2. China: Wie Volkswagen den Anschluss verlor

Das Video "Aktienmärkte und Zinsen: Warum jetzt soviel auf dem Spiel steht!" sehen Sie hier..