MFG: Jahrzehntelange Täuschung um CO2 aufgeflogen

Falsifikation des "CO2-Experiments" zeigt Manipulation der Massen



Linz (APA-ots) - Seit den 1970er Jahren wird das sogenannte CO2-Experiment, auch

bekannt als Ditfurth-Experiment, als Beweis für die Erderwärmung propagiert. Doch neue Versuche von Dipl.-Ing. Dr. Martin J.F. Steiner, MSc., unabhängiger Spitzenkandidat der MFG zur Nationalratswahl 2024, und seinem Team zeigen: Die Ergebnisse des Experiments von 1978 sind falsch und inszeniert. Steiner deckt auf, wie die Manipulation des CO2-Narrativs genutzt wird, um Angst zu verbreiten und wirtschaftliche Interessen durchzusetzen. Die MFG fordert eine ehrliche und faktenbasierte Klimapolitik, die die wahren Ursachen des Klimawandels beleuchtet.

Worum geht es bei dem CO2-Experiment?



Das CO2-Experiment wurde 1978 im ZDF ausgestrahlt, um den sogenannten Treibhauseffekt von Kohlendioxid (CO2) zu veranschaulichen. Dabei wurden zwei Glasbehälter unter gleichen Bedingungen mit Licht bestrahlt - einer enthielt normale Luft, der andere Luft mit erhöhtem CO2-Gehalt. Die gemessene Temperatur im CO2- reichen Behälter stieg dabei scheinbar schneller an, was die Behauptung stützen sollte, dass CO2 die Erderwärmung maßgeblich verstärkt. Dieses Experiment trug erheblich zur Popularisierung des CO2-Treibhauseffekts in der öffentlichen Diskussion um den Klimawandel bei.