Kundenbindung wird für alle Institute immer wichtiger (FOTO)

Frankfurt/München (ots) - Die vergangenen zwei Jahre seit Beginn der Zinswende

waren nachweislich von einer hohen Dynamik geprägt. Die rund 40 Millionen

privaten Haushalte in Deutschland dürften in den vergangenen zwei Jahren

überdurchschnittlich viele Finanzentscheidungen getroffen haben. Die Beziehung

zwischen Kunde und Bank wird also immer wichtiger - doch wie intensiv ist sie

nach zwei Jahren Zinswende?



- Intensität der Kundenbindung im Marktdurchschnitt bei 34 Prozent, gemessen am

von Simon-Kucher entwickelten Kundenbindungsindex

- ING mit 58 Prozent höchste Kundenbindung; 38 Prozent bei Volks- und

Raiffeisenbanken und 32 Prozent bei Sparkassen

- Fast 50 Prozent haben neben der Hausbank eine oder mehrere Bankverbindungen







Wachstumskurs. Das zeigt die aktuelle Trendstudie zum Privatkundengeschäft* der

globalen Strategieberatung Simon-Kucher. Dennoch hat die Dynamik der vergangenen

Jahre aber vor allem bei der Kundenbindung Spuren hinterlassen. Im

Marktdurchschnitt wird die Hausbank mit einem Indexwert von 34 Prozent hier

leicht positiv gesehen, allerdings mit teils erheblichen Unterschieden im

Wettbewerbsvergleich. So liegt der Kundenbindungsindex der Sparkassen mit 30

Prozent leicht unter dem Marktdurchschnitt. Die Volks- und Raiffeisenbanken

liegen mit 38 Prozent zwar vor den Sparkassen, aber auch deutlich hinter den

Branchenführern ING (58 Prozent) und DKB (44 Prozent).



"Die aktuell gemessenen Kundenbindungswerte spiegeln deutlich die

unterschiedlichen Preisstrategien im Passivgeschäft der Institute der

vergangenen zwei Jahre wider", resümiert Dr. Steven Kiefer, Director bei

Simon-Kucher und Experte für das Privatkundengeschäft. "So sinnvoll die

Zinszurückhaltung gerade für Regionalbanken aus betriebswirtschaftlicher

Perspektive auch war, so sehr zeigen die aktuellen Studienergebnisse auch, dass

dies nicht ohne Folgen für die Beziehung zwischen Bank und Kunde geblieben ist.

Wieder gezielt in die Kundenbindung zu investieren, wird daher für viele

Institute - insbesondere aus dem Sektor der Regionalbanken - eine zentrale

Aufgabe der kommenden Monate und für das Jahr 2025 sein."



Einlagen und Wertpapiere: Direktbanken auf dem Vormarsch



Neben einer vorhandenen Kundenbindung bildet eine bestehende Kompetenzvermutung

von Kunden gegenüber eines bestimmten Anbieters eine weitere notwendige

Voraussetzung für die Kundendurchdringung. Im Bereich des Einlagen- und

Wertpapiergeschäftes verfügen Direktbanken im Wettbewerbsvergleich hier über die Seite 2 ► Seite 1 von 2



