Exporte nach Brasilien seit dem WM-Jahr 2014 um 24,5 % gestiegen

Seite 2 ► Seite 1 von 2

WIESBADEN (ots) -- Anteil der Exporte nach Brasilien an den deutschen Gesamtexporten von Januarbis Juli 2024 jedoch kaum verändert zum Vergleichszeitraum 2014- Exporte von Pkw mit Verbrennungsmotor nach Brasilien zuletzt stark gestiegen- Brasilien ist wichtigster Kaffee-Lieferant Deutschlands: Import von Kaffee vonJanuar bis Juli 2024 um rund ein Drittel höher als im VorjahreszeitraumBrasilien ist der größte Staat Lateinamerikas mit einer stark wachsendenVolkswirtschaft. Seit Juli 2014, als die die deutsche Fußballnationalmannschaftin Brasilien den Weltmeistertitel gewann, stiegen die deutschen Warenexportedorthin deutlich, während sich der Anteil der Exporte nach Brasilien an dendeutschen Gesamtexporten kaum veränderte. Wie das Statistische Bundesamt(Destatis) mitteilt, nahmen die Exporte nach Brasilien in den ersten siebenMonaten des Jahres 2024 gegenüber dem gleichen Zeitraum des WM-Jahres 2014 um24,5 % zu. Wurden in den Monaten Januar bis Juli 2014 noch Waren im Wert von 6,4Milliarden Euro nach Brasilien exportiert, so waren es von Januar bis Juli 2024Waren im Wert von 8,0 Milliarden Euro. Die Warenimporte aus Brasilienunterschieden sich dagegen in den ersten sieben Monaten des Jahres 2024 imZehnjahresvergleich kaum. Von Januar bis Juli 2014 wurden Waren im Wert von 5,3Milliarden Euro von Brasilien nach Deutschland eingeführt, im gleichen Zeitraum2024 betrug der Wert 5,2 Milliarden Euro (-0,4 %).Bedeutung des Außenhandels mit Brasilien seit zehn Jahren fast unverändertIn den ersten sieben Monaten des Jahres 2014 machten Ausfuhren nach Brasilien1,0 % der gesamten deutschen Exporte aus. Brasilien lag damit exportseitig aufRang 21 der wichtigsten Empfängerstaaten deutscher Waren. Im gleichen Zeitraumdes Jahres 2024 belegte Brasilien mit einem Anteil von 0,9 % an denGesamtexporten den 23. Platz in dieser Rangfolge. Der Anteil der Importe ausBrasilien an den deutschen Gesamtimporten sank im Zehnjahresvergleich von 1,0 %auf 0,7 %. In der Rangfolge der wichtigsten Lieferstaaten Deutschlands rutschteBrasilien damit von Rang 22 im Zeitraum Januar bis Juli 2014 auf Rang 30 imZeitraum Januar bis Juli 2024 ab.Aktuelle Entwicklungen: Exporte von Pkw mit Verbrennungsmotor gegenüberVorjahreszeitraum fast verdoppeltEin Vergleich aktueller Ergebnisse des Zeitraums Januar bis Juli 2024 mit demgleichen Zeitraum des Jahres 2023 zeigt, dass Maschinen trotz eines Rückgangsmit 1,7 Milliarden Euro (-4,5 % zum Vorjahreszeitraum) die wichtigstenExportgüter im Handel mit Brasilien blieben. Darauf folgten chemischeErzeugnisse im Wert von 1,3 Milliarden Euro (-2,4 %). Dagegen nahm der Export