zweitniedrigste Ernte der vergangenen zehn Jahre

WIESBADEN (ots) -- 21,5 % weniger Kirschen als im Zehnjahresdurchschnitt - Spätfröste während derBlüte und regenreiches Frühjahr setzen Obstanlagen zu- Baden-Württemberg einziges Bundesland mit hohen Erträgen- Birnenernte nach ersten Schätzungen 6,5 % unter ZehnjahresdurchschnittDie deutschen Baumobstbetriebe haben im Sommer 2024 die zweitniedrigsteKirschenernte der vergangenen zehn Jahre erzielt. Wie das Statistische Bundesamt(Destatis) nach letzten Schätzungen zum Stichtag 20. August 2024 mitteilt,wurden insgesamt 37 100 Tonnen Kirschen geerntet. Gegenüber dem zehnjährigenDurchschnitt der Jahre 2014 bis 2023 von 47 300 Tonnen fiel die Kirschenernte2024 auf einer rückläufigen Anbaufläche von 7 000 Hektar (-4,7 % zumZehnjahresdurchschnitt) um 21,5 % geringer aus. Nur 2017 (24 800 Tonnen) war dieErnte in den vergangenen zehn Jahren noch niedriger. Verglichen mit der schon imVorjahr unterdurchschnittlichen Erntemenge von 40 200 Tonnen wurden etwa 3 000Tonnen oder 7,5 % weniger Kirschen erzeugt. Regional weisen die diesjährigenErnteschätzungen erhebliche Unterschiede auf. Während die Erwartungen in denmeisten Bundesländern deutlich unter dem Niveau der vergangenen Jahre lagen,erzielten die Baumobstbetriebe in Baden-Württemberg entgegen dem Bundestrendinsbesondere bei Sauerkirschen 2024 Spitzenerträge. Durch Spätfröste während derBlütezeit und das regenreiche Frühjahr kam es vor allem in den östlichenBundesländern zu erheblichen Schäden in den Obstanlagen.Süßkirschenernte 13,3 % unter ZehnjahresdurchschnittDie endgültige Schätzung der Süßkirschenernte 2024 ergab 29 500 Tonnen, womitdie Erntemenge 2 800 Tonnen oder 8,7 % unter dem bereits niedrigen Vorjahreswertlag. Gegenüber dem zehnjährigen Durchschnitt von 34 100 Tonnen verzeichneten dieBaumobstbetriebe einen Rückgang um 4 500 Tonnen oder 13,3 %. UngünstigeWitterungsbedingungen im Laufe des Sommers führten dazu, dass die erstevorläufige Ernteschätzung zum Stichtag 10. Juni 2024 (33 800 Tonnen) deutlichunterschritten wurde.Süßkirschen werden in Deutschland auf einer Fläche von 5 700 Hektar angebaut.Dabei ist Baden-Württemberg mit 2 600 Hektar das bedeutendste Bundesland für denheimischen Süßkirschenanbau. Mit 17 800 Tonnen (+29,6 % zum Vorjahr) wurden dort60,3 % der gesamten deutschen Süßkirschenernte erzeugt. An zweiter Stelle lagNiedersachsen mit einer Süßkirschenernte von 3 000 Tonnen (-40,6 % zum Vorjahr)auf einer Fläche von 500 Hektar, gefolgt von Rheinland-Pfalz mit einer Ernte von2 100 Tonnen (-25,9 % zum Vorjahr) auf 700 Hektar.Sauerkirschenernte bricht um 42,8 % gegenüber Zehnjahresdurchschnitt ein