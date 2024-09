59 % aller mindestens Hundertjährigen lebten im eigenen Zuhause

WIESBADEN (ots) -



- Am 15. Mai 2022 lebten knapp 16 800 mindestens Hundertjährige in Deutschland

- Zahl der mindestens Hundertjährigen seit dem Jahr 2011 um ein Viertel

gestiegen

- Kreisfreie Städte: In Würzburg lebten pro Kopf die meisten Menschen, die 100

Jahre und älter waren



In Deutschland lebten am 15. Mai 2022 knapp 16 800 mindestens Hundertjährige,

davon rund 9 800 in privaten Haushalten (59 %). Wie das Statistische Bundesamt

(Destatis) mitteilt, lebten Menschen in dieser Altersgruppe damit häufiger im

eigenen Zuhause als früher: Der Anteil ist gegenüber dem Zensus 2011 um 10

Prozentpunkte gestiegen.







Haushalten wohnte im selbst genutzten Eigentum, 54 % in Mietwohnungen. Bei knapp

6 600 Personen handelte es sich um Singlehaushalte (67 %). Rund 1 500 Personen

lebten in Zweipersonenhaushalten (16 %), die restlichen Personen in Drei- und

Mehrpersonenhaushalten. Dagegen waren knapp 7 000 Personen (42 %) in

Gemeinschaftsunterkünften, wie zum Beispiel Alten- und Pflegeheimen,

untergebracht.



Anstieg der mindestens Hundertjährigen seit dem Jahr 2011



Zum Zensus-Stichtag am 15. Mai 2022 lebten in Deutschland insgesamt knapp 16 800

Menschen in der Altersgruppe 100+. Das entspricht einem Zuwachs von 25 %

gegenüber rund 13 400 mindestens Hundertjährigen laut Zensus 2011. Verbesserte

Lebensumstände, steigender Wohlstand und medizinischer Fortschritt tragen unter

anderem dazu bei, dass die Bevölkerung in Deutschland immer älter wird.



Rund 85 % der mindestens Hundertjährigen waren Frauen



Sowohl im Jahr 2022 als auch im Jahr 2011 machten Frauen einen Großteil der

mindestens Hundertjährigen aus. Der Frauenanteil sank geringfügig von 88 % im

Jahr 2011 auf 85 % im Jahr 2022. Der Männeranteil erhöhte sich entsprechend von

13 % im Jahr 2011 auf 15 % im Jahr 2022.



Mehr als ein Drittel der mindestens Hundertjährigen lebte in Großstädten



In jeder dritten Stadt oder Gemeinde gab es Menschen im Alter von mindestens 100

Jahren. Würzburg war mit 4,6 Personen je 10 000 Einwohnerinnen und Einwohner

unter den kreisfreien Städten in Deutschland diejenige mit dem höchsten Anteil

an mindestens Hundertjährigen.



Menschen mit einem Alter von 100 Jahren oder mehr lebten vorwiegend (90 %) in

Städten ab 5 000 Einwohnerinnen und Einwohner. Mehr als ein Drittel (36 %)

wohnte in Großstädten mit einer Bevölkerung ab 100 000. Das sind 4 Prozentpunkte

mehr als die Gesamtbevölkerung. 29 % lebten in Städten mit 20 000 bis unter 100 Seite 2 ► Seite 1 von 2



Knapp die Hälfte (46 %) der Hundertjährigen und älteren Menschen in privatenHaushalten wohnte im selbst genutzten Eigentum, 54 % in Mietwohnungen. Bei knapp6 600 Personen handelte es sich um Singlehaushalte (67 %). Rund 1 500 Personenlebten in Zweipersonenhaushalten (16 %), die restlichen Personen in Drei- undMehrpersonenhaushalten. Dagegen waren knapp 7 000 Personen (42 %) inGemeinschaftsunterkünften, wie zum Beispiel Alten- und Pflegeheimen,untergebracht.Anstieg der mindestens Hundertjährigen seit dem Jahr 2011Zum Zensus-Stichtag am 15. Mai 2022 lebten in Deutschland insgesamt knapp 16 800Menschen in der Altersgruppe 100+. Das entspricht einem Zuwachs von 25 %gegenüber rund 13 400 mindestens Hundertjährigen laut Zensus 2011. VerbesserteLebensumstände, steigender Wohlstand und medizinischer Fortschritt tragen unteranderem dazu bei, dass die Bevölkerung in Deutschland immer älter wird.Rund 85 % der mindestens Hundertjährigen waren FrauenSowohl im Jahr 2022 als auch im Jahr 2011 machten Frauen einen Großteil dermindestens Hundertjährigen aus. Der Frauenanteil sank geringfügig von 88 % imJahr 2011 auf 85 % im Jahr 2022. Der Männeranteil erhöhte sich entsprechend von13 % im Jahr 2011 auf 15 % im Jahr 2022.Mehr als ein Drittel der mindestens Hundertjährigen lebte in GroßstädtenIn jeder dritten Stadt oder Gemeinde gab es Menschen im Alter von mindestens 100Jahren. Würzburg war mit 4,6 Personen je 10 000 Einwohnerinnen und Einwohnerunter den kreisfreien Städten in Deutschland diejenige mit dem höchsten Anteilan mindestens Hundertjährigen.Menschen mit einem Alter von 100 Jahren oder mehr lebten vorwiegend (90 %) inStädten ab 5 000 Einwohnerinnen und Einwohner. Mehr als ein Drittel (36 %)wohnte in Großstädten mit einer Bevölkerung ab 100 000. Das sind 4 Prozentpunktemehr als die Gesamtbevölkerung. 29 % lebten in Städten mit 20 000 bis unter 100