Vantage Markets feiert 15 Jahre Innovation der ultimativen Trading-Maschine

(oder "Vantage") feiert heute sein 15-jähriges Bestehen und

damit 15 Jahre Innovation der ultimativen Trading-Maschine*. Wie eine gut geölte

Maschine hat Vantage in den letzten anderthalb Jahrzehnten seine intuitiven, mit

modernster Technologie ausgestatteten Trading-Plattformen weiterentwickelt,

innoviert und verfeinert, um den sich wandelnden Bedürfnissen der Händler

gerecht zu werden.



Um diesen Meilenstein zu feiern, hat Vantage ein neues Jubiläumslogo

vorgestellt, das das Vertrauen, die Sicherheit und die Zuverlässigkeit

symbolisiert, die den Weg des Unternehmens geprägt haben. Von jetzt an bis zum

Jahresende können Kunden mit Veranstaltungen zur Kundenbindung, exklusiven

Interviews und spannenden regionalen Werbeaktionen rechnen.





Seit seiner Gründung hat Vantage wichtige Meilensteine erreicht, die seinWachstum geprägt haben. Die Umfirmierung von VantageFX zu Vantage im Jahr 2021markierte eine entscheidende Wende und erweiterte das Angebot vonForex-Differenzkontrakten auf eine breitere Palette von CFD-Produkten, darunterIndizes, Aktien, Rohstoffe , ETFs und Anleihen. Diese strategische Entwicklunglegte den Grundstein für den Aufstieg von Vantage zu einem führendenMulti-Asset-CFD-Broker, der heute über fünf Millionen Kunden betreut.Im Jahr 2022 stieg Vantage mit NEOM McLaren Extreme E in die Welt desMotorsport-Sponsorings ein und unterstrich damit das Engagement des Unternehmensfür Nachhaltigkeit und Innovation. In der Medienlandschaft hat die Partnerschaftmit Bloomberg Media Studios zur Erstellung der Videoserie "The Vantage View" dieSichtbarkeit und das Engagement von Vantage in Bezug auf Finanzmarkttrends und-informationen erheblich verbessert.Geraldine Goh, Marketingleiterin, sagte: "Eine meiner unvergesslichstenErfahrungen bei Vantage war es, die internationale Expansion des Unternehmensaus erster Hand mitzuerleben.Von der Eröffnung neuer internationaler Büros bishin zur Anpassung unserer Dienstleistungen an die besonderen Bedürfnisse vonHändlern in verschiedenen Regionen hat der kollaborative Geist innerhalb unsererTeams jede Herausforderung in eine Chance verwandelt."Das Engagement von Vantage, die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern, wird durchdie Integration mit TradingView und die jüngste Aktualisierung der Websitedeutlich. Die Einführung des Copy-Tradings in der Vantage-App und das