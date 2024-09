Das Fintech Market Pay bringt eine neue Zahlungslösung auf den Markt, die alle Kaufprozesse abdeckt

Paris (ots/PRNewswire) - In einer einzigen App kombiniert die Lösung das

Eine einzige App für verschiedene ZahlungsvorgängeMit diesem neuen Angebot können die Verkaufsstellen verschiedeneEinkaufserlebnisse einfach und effektiv ausführen. Die von Market Payentwickelte App ermöglicht die Entgegennahme von Zahlungen an einemKassenterminal oder auf einem Smartphone/Tablet (iOS- oder Android).Neben der Kombination von POS und SoftPOS profitieren die Händler von einereinheitlichen Schnittstelle und einem einzigen Zugang für die Steuerung ihrerZahlungen ... mit denselben Funktionen, denselben verfügbaren Zahlungsmethodenund denselben Berichten zur Abstimmung und Analyse der Transaktionen."Anstatt mit zwei Apps und deshalb zwischen zwei verschiedenen Schnittstellen,zwei Konfigurationen und zwei Integrationen jonglieren zu müssen, bieten wireine einheitliche App. Das ist natürlich ein großer Vorteil für dasZahlungsmanagement, aber es ist vor allem eine Möglichkeit für die Händler,verschiedene Zahlungserfahrungen anzubieten" , erklärt Aude Vicaire, CEO MarketPay Tech.Bei einer Verkaufsaktion im Geschäft, großem Andrang oder einem Pop-up-Verkaufkann der Händler das Bezahlen an der Kasse mit mobilem Bezahlen auf der gesamtenVerkaufsfläche kombinieren - und das mit denselben Methoden (z. B. Zahlung perKreditkarte, Wallet, Geschenkkarte), derselben Sicherheit und derselbenVerwaltungsschnittstelle.Die Händler sind mit der einheitlichen Verwaltungsschnittstelle von Market Payverbunden und können alle ihre Transaktionen einsehen und ihreZahlungsinfrastruktur analysieren, steuern und optimieren.Über Market PayMarket Pay ist eine europaweit einheitliche Zahlungsplattform, die digitaleOmnichannel-Lösungen anbietet. Das Unternehmen ist der einzige europäischeFintech-Akteur in der Zahlungsbranche, der mit seiner Erfahrung im Einzelhandeldie gesamte Wertschöpfungskette verwaltet. Durch den Einsatz innovativer undvereinfachter In-Store-Zahlungslösungen bietet Market Pay digitaleEnd-to-End-Lösungen für große Handelsketten wie auch für kleine Einzelhändler.Seine Vision: Beseitigung der Komplexität im Bereich der Bezahlvorgänge, um dasgesamte kommerzielle Angebot der Branche zu entfalten, indem es den Händlernerstklassige Innovationen bietet und der einzige Kontaktpunkt für alle Zahlungenist. Market Pay wurde 2016 gegründet und beschäftigt derzeit mehr als 300Mitarbeitende in sieben Ländern (Frankreich, Italien, Spanien, Belgien, Litauen,Dänemark und Polen). Das Unternehmen verwaltet jährlich rund 2,5 MilliardenTransaktionen an 175.000 Terminals und mehr als 5 Millionen verwaltete Karten.Pressekontakt Market Pay - Agence Raoul Alexandre Costes -mailto:alexandre@agenceraoul.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2507861/Market_Pay_Logo.jpgView original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/das-fintech-market-pay-bringt-eine-neue-zahlungslosung-auf-den-markt-die-alle-kaufprozesse-abdeckt-302250776.htmlPressekontakt:+33672719798Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/176215/5866794OTS: Market Pay