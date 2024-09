Transaction Systems und Orion Innovation kündigen strategische Partnerschaft an

EDISON, N.J., 18. September 2024 /PRNewswire/ -- Transaction Systems und Orion Innovation („Orion"), zwei führende Unternehmen im IT-Sektor, sind erfreut, eine strategische Partnerschaft bekannt zu geben, um Finanzdienstleistern ein umfassendes Angebot an professionellen Dienstleistungen und verschiedenen Lösungen, einschließlich Temenos Core Banking, Kernbankensystemlösungen, zu bieten. Im Rahmen dieser Kooperation werden beide Unternehmen in den Bereichen Vorverkauf, Vertrieb und Lieferung zusammenarbeiten, um der Kundschaft in der Finanzdienstleistungsbranche erstklassige Lösungen, Implementierung, Integration sowie professionellen Support und Wartung zu bieten.