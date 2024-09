Klaus Horlacher erhält TOP INTERIM 2024-Auszeichnung der BVMID (FOTO)

München (ots) - Die Bundesvereinigung Mittelstand in Deutschland (BVMID) hat

Klaus Horlacher mit der renommierten Auszeichnung "TOP INTERIM 2024" geehrt. Als

langjähriger Interim Manager mit einem besonderen Fokus auf den Mittelstand hat

sich Klaus Horlacher als verlässlicher Partner etabliert, der Unternehmen in

finanziellen und strukturellen Übergangsphasen unterstützt. Die Ehrung würdigt

seine außergewöhnlichen Leistungen in der kaufmännischen Leitung und seine

Fähigkeit, maßgeschneiderte Lösungen für komplexe Herausforderungen zu

entwickeln.



Klaus Horlacher verfügt über mehr als 5 Jahre Erfahrung im Bereich Interim

Management und hat seine Expertise in verschiedenen Schlüsselindustrien (z.B.

Automotive, Pharma, Logistik, Beratung, auch in produzierenden Unternehmen)

erfolgreich unter Beweis gestellt. Insbesondere seine fundierten Kenntnisse in

den Bereichen Controlling, Finanz- und Rechnungswesen sowie Liquiditätsplanung

haben es ihm ermöglicht, Unternehmen in schwierigen Zeiten effizient zu

begleiten. Dabei zeichnet sich seine Arbeit durch eine Kombination aus

strategischem Weitblick und operativer Umsetzungskraft aus. Horlacher ist

bekannt dafür, schnell Vertrauen in Unternehmen aufzubauen und gemeinsam mit den

Managementteams nachhaltige Ergebnisse zu erzielen.







seine fachliche Kompetenz, sondern auch durch seine empathische Führung und

seine flexible Herangehensweise an herausfordernde Projekte überzeugt. "Interim

Management bedeutet für mich, nicht nur kurzfristige Engpässe zu überbrücken,

sondern Unternehmen langfristig auf den richtigen Kurs zu bringen. Ich freue

mich sehr über diese Auszeichnung und sehe sie als Bestätigung meines Ansatzes,

der sowohl auf technischer Exzellenz als auch auf einer partnerschaftlichen

Zusammenarbeit basiert", erklärt Klaus Horlacher.



Sein Unternehmen, Klaus Horlacher INTERIM Management, ist darauf spezialisiert,

Unternehmen in finanziellen Krisensituationen, bei personellen Vakanzen oder in

Transformationsprozessen professionell zu unterstützen. Durch praxisnahe

Lösungen und eine hohe Anpassungsfähigkeit hat sich Klaus Horlacher einen Namen

in der deutschen Mittelstandslandschaft gemacht. Als Interim Manager übernimmt

er oft die Rolle des kaufmännischen Leiters oder des CFO, um finanzielle

Strukturen zu optimieren und Unternehmen zukunftssicher zu machen.



Die Verleihung des "TOP INTERIM 2024" ist ein weiterer Meilenstein in der

Karriere von Klaus Horlacher, der durch seine unermüdliche Arbeit den

Mittelstand nachhaltig prägt.



Über Klaus Horlacher:



Klaus Horlacher gilt als "Hands-On-Manager" für die Führung des Finanzbereiches

und die Umsetzung von Sonderprojekten. Die Erstellung von Jahresabschlüssen nach

HGB, IFRS, UK-GAAP und US-GAAP gehören ebenso zu seinem Aufgabenfeld, wie die

Implementierung neuer Softwareprojekte (ERP und FIBU). Klaus Horlacher ist

geprüfter Bilanzbuchhalter IHK, Certified IFRS Acountant, ITIL Foundation

Certificate in IT und erfahren im Privat Equity Umfeld, z.B. zur Unterstützung

und Schaffung von Transparenz, Steuerungs- und Entscheidungsfähigkeit bei

Internationalisierungs-Strategien und bei der Umsetzung von

Restrukturierungsmaßnahmen.



Über die BVMID - Bundesvereinigung Mittelstand in Deutschland:



Die BVMID setzt sich für die Stärkung wirtschaftlicher, sozialer sowie

politischer Interessen mittelständischer Unternehmen ein. Mit einem Netzwerk aus

Experten, Partnern und Entscheidungsträgern, bringt die BVMID Menschen

unterschiedlicher Branchen zusammen. Darüber hinaus pflegt die BVMID Beziehungen

zu Politik, Bildungsträgern und Medien, um den Mittelstand krisenfest für die

Zukunft aufzustellen.



Pressekontakt:



Klaus Horlacher

Am Kappengraben 15

61273 Wehrheim

0160 94 82 95 53

mailto:klaus.horlacher@kh-interim.de

https://www.kh-interim.de/



---



BVMID - Bundesvereinigung Mittelstand in Deutschland

Rundfunkplatz 2

80335 München

+49 89 540 35 91-0

mailto:zentrale@bvmid.de

https://bvmid.de



