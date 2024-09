Motivierte Fachkräfte im Handwerk - Experte verrät, wie Unternehmen die Spreu vom Weizen trennen und gute Mitarbeiter finden (FOTO)

Solingen (ots) - Der Fachkräftemangel im Handwerk stellt Unternehmen vor

erhebliche Herausforderungen und die Suche nach qualifizierten und engagierten

Mitarbeitern wird zunehmend schwieriger. Ein großes Problem besteht dann, wenn

ein Betrieb sogenannte Fake-Fachkräfte einstellt, die auf dem Papier zwar

qualifiziert sind, sich im Arbeitsalltag aber als unzuverlässig oder ungeeignet

erweisen. Das kostet nicht nur Zeit, sondern auch viel Geld und Nerven.



Gerade im Handwerk sind Praxiserfahrungen und eine Hands-on-Mentalität

entscheidend, denn die Arbeit erfordert nicht nur technisches Wissen, sondern

auch die Fähigkeit, dieses zuverlässig anzuwenden. Deshalb ist es wichtig, bei

der Auswahl neuer Mitarbeiter neben den Qualifikationen im Lebenslauf auch auf

deren praktische Erfahrung, Motivation und innere Einstellung zu achten.

Unternehmen sollten daher über standardisierte Auswahlprozesse hinausgehen, um

die Spreu vom Weizen zu trennen. Wie Handwerksbetriebe die richtigen Mitarbeiter

finden und langfristig binden können, erfahren Sie nachfolgend.





Aktuelle Herausforderungen für Handwerksbetriebe bei der PersonalgewinnungHandwerksbetriebe setzen beim Mitarbeiter-Recruiting häufig noch auf Methoden,die vor einigen Jahren vielversprechend waren und mittlerweile veraltet sind.Mit Zeitungsannoncen oder Inseraten auf Jobportalen wollen sie qualifizierteFachkräfte für sich gewinnen. Die Top-Mitarbeiter jeder Branche befinden sichaufgrund des Fachkräftemangels in der Regel aber bereits in einer Anstellung.Mit Anzeigen spricht man diese also nicht an, da sie nicht aktiv nachStellenangeboten suchen.Infolgedessen gehen nur wenige Bewerbungen bei den betroffenenHandwerksunternehmen ein, noch dazu häufig von Bewerbern, die nicht zum Betriebpassen. Die wenigen Erfolge bei Stellenbesetzungen basieren auf Glück undZufall, was die Personalsituation insgesamt unsicher für die Handwerksbetriebemacht.Vielversprechende Lösungsansätze zur Gewinnung und Bindung motivierterFachkräfte im HandwerkUm die besonders qualifizierten Fachkräfte anzusprechen, müssenHandwerksbetriebe neue Rekrutierungswege beschreiten. Online-Werbung aufFacebook oder mit Google Ads kann zum Beispiel ausschließlich der gewünschtenZielgruppe eingeblendet werden. In den Sozialen Medien wie TikTok oder Instagramsteigern interessante Aktivitäten hingegen die Bekanntheit des Betriebs.Insgesamt lässt sich so die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass unter deneingehenden Bewerbungen mehr passende Fachkräfte sind.Ein Online-Auftritt allein ist jedoch nicht ausreichend, um Aufmerksamkeit zuerzeugen. Stattdessen müssen die dort veröffentlichten Inhalte einen Mehrwert