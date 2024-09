An oberer Begrenzung angekommen

Seit nunmehr 2003 lässt sich in der McDonald’s-Aktie ein langfristiger Aufwärtstrend erkennen, innerhalb dessen gelang es bis Mai 2023 auf ein Niveau von 300,00 US-Dollar zu klettern. Dort allerdings hat sich die Aktie festgefahren und auf der Unterseite den Bereich um 245,73 US-Dollar als Unterstützung definiert, hieraus resultiert aus den letzten Jahren nun eine neutrale Schiebephase ohne erkennbare Signale. Insgesamt spielt sich das Spektakel innerhalb des längerfristigen Aufwärtstrends ab, Rechteckkonsolidierungen werden in der Charttechnik häufig in Trendrichtung aufgelöst.

Ein unmittelbarer Ausbruch auf der Oberseite wird in der McDonald’s-Aktie vorerst nicht favorisiert, vielmehr dürfte nach der mehrwöchigen Rallye nun eine kurze Pause bevorstehen, die sich unterhalb eines Niveaus von 290,00 US-Dollar in kurzzeitigen Abschlägen zunächst auf den EMA 50 (Woche) bei 283,52 US-Dollar und darunter in den Bereich einer im August gerissenen Kurslücke bei 279,50 US-Dollar manifestieren könnten. Entsprechend diesem Fahrplan könnte ein Short-Investment auf McDonald’s abgeschlossen werden. Gelingt es dagegen nachhaltig und mindestens auf Wochenschlusskursbasis über 300,00 US-Dollar auszubrechen, würde auf der Oberseite ein Kursziel bei 327,82 US-Dollar aktiviert werden und sich entsprechend für ein Long-Investment anbieten.

McDonald´s Corp. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit: Unterhalb von 290,00 US-Dollar steigt die Wahrscheinlichkeit auf favorisierte Konsolidierung in den Bereich der im August gerissenen Kurslücke bei 279,50 US-Dollar merklich an und würde sich für ein entsprechendes Short-Investment anbieten. Wer sich ebenfalls den bärischen Marktteilnehmern anschließen möchte, könnte dies beispielshalber über das Open End Turbo Short Zertifikat WKN ME0ZXL tun. Die mögliche Renditechance beliefe sich hierbei auf insgesamt 80 Prozent, Ziel des Scheins läge am Ende bei 2,42 Euro. Eine Verlustbegrenzung sollte aber das Niveau von 297,00 US-Dollar vorläufig nicht unterschreiten, hieraus würde sich ein entsprechender Stopp-Kurs von 0,85 Euro im Schein ergeben. Als Anlagehorizont sind nur wenige Tage bis Wochen anzunehmen.