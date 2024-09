Warum Deutsche immer häufiger krank werden und was dagegen getan werden kann (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Flensburg (ots) - Der Krankenstand in Deutschland hat mit 5,7 Prozent in diesemJahr erneut einen Höchststand erreicht. Während es einige Erklärungen dafürgibt, fehlen konkrete Lösungen und entsprechende Anpassungen, sowohl seitens derArbeitgeber als auch der berichtenden Medien. Stevan Bimbasic möchte genau diesenotwendigen Veränderungen vorantreiben. Mit dem Institut für Fortbildung &Beratung setzt er auf Maßnahmen, die die Gesundheit und Belastbarkeit derMitarbeiter stärken und die Zufriedenheit der Teams langfristig steigern. Wiesein Angebot im Detail aussieht, erfahren Sie hier.Die DAK berichtet von alarmierenden Zahlen: Während im Jahr 2019 nur etwa 34,5Prozent der Versicherten in der ersten Jahreshälfte krankgemeldet waren, warenes dieses Jahr ganze 50 Prozent. Auch der allgemeine Krankenstand ist von 5,5auf 5,7 Prozent gestiegen - ein neuer Rekord, ohne dass ein Ende in Sicht ist.Besonders beunruhigend ist der Anstieg psychischer Erkrankungen, die zunehmendzu Arbeitsunfähigkeit führen. Doch seitens der Arbeitgeber wird nur wenigunternommen, um den Mitarbeitern entgegenzukommen und präventiv gegen dieseErkrankungen vorzugehen. Die zahlreichen Fehltage beeinträchtigen allerdingsnicht nur die Produktivität und Qualität, sondern führen auch zu Unzufriedenheitunter der Belegschaft. Die Folge ist nicht selten ein Imageverlust, der dasUnternehmen für talentierte Fachkräfte unattraktiv macht und Umsatzeinbußen zurFolge haben kann. "Die Situation ist dramatisch: Wir sehen einen Anstiegpsychischer Erkrankungen unter den Fachkräften, doch niemand scheint eine Lösungzu haben", sagt Stevan Bimbasic, Gründer und Geschäftsführer des Instituts fürFortbildung & Beratung."Grundsätzlich muss verstanden werden, dass nicht die Belastung gestiegen ist,sondern dass die Belastbarkeit der Gesellschaft abgenommen hat", fügt er hinzu."Mit diesem Ausgangspunkt können wir anfangen, das Problem von Grund aufanzugehen." Stevan Bimbasic ist gelernter Erzieher und war zehn Jahre lang inverschiedenen Bildungseinrichtungen tätig. Er hat das Institut für Fortbildung &Beratung gegründet, um seine bewährte Methode zur Stärkung des psychischenImmunsystems von Mitarbeitern weiterzugeben. Ursprünglich auf Kindertagesstättenausgerichtet, bietet er seine Dienstleistungen nun auch Unternehmen in derfreien Wirtschaft an. Sein Ziel ist es, durch maßgeschneiderte Fortbildungen,Beratung, Coaching und Supervision ein positives Arbeitsumfeld zu schaffen, dasdie Resilienz der Mitarbeiter stärkt. So sorgt er für weniger Krankentage,geringere Fluktuation und damit zu einer dauerhaft hohenMitarbeiterzufriedenheit, die die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen steigert.