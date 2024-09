Wie Industrie und Gewerbe die Klimatransformation bewerten (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Hannover (ots) - Die Klimatransformation ist für ein Drittel der Unternehmen einBusiness Case, aber für fast alle Unternehmen auch eine große Herausforderung.Bürokratie, Energiekosten und Fachkräftemangel sind die größten Hemmnisse.Gleichzeitig ist die tatsächliche Lage besser als die Stimmung. Das zeigt einerepräsentative Umfrage unter Top-Entscheider:innen des Instituts der DeutschenWirtschaft (IW) im Auftrag von Stiftung KlimaWirtschaft und Bundesverband derEnergie-Abnehmer (VEA).Investitionen in den Klimaschutz sind für einen Großteil der deutschenUnternehmen alternativlos, um in Zukunft wirtschaftlich erfolgreich zu sein.Gleichzeitig fürchten die Unternehmen aufgrund bürokratischer Hürden und hoherEnergiekosten um ihre Wettbewerbsfähigkeit. Vier von fünf Unternehmen erwartenaufgrund der Umstellung auf eine klimaneutrale Produktion negative Auswirkungenauf die deutsche Volkswirtschaft und eine zunehmende Abwanderung ins Ausland.Jedoch planen nur zehn Prozent selbst, nicht mehr in Deutschland zu produzieren.Zu diesen Ergebnissen kommt die repräsentative Umfrage "Klimatransformation:Schmerzen und Chancen", die das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) und dieIW Consult GmbH im Auftrag der Stiftung KlimaWirtschaft und des Bundesverbandsder Energie-Abnehmer (VEA) durchgeführt haben.Die Studie zeigt, dass die Mehrheit der Unternehmen bereits aus eigenerInitiative und mit dem Ziel langfristiger Einsparungen in Klimaschutzmaßnahmeninvestiert. Im Fokus stehen effizientere Produktionsverfahren, erneuerbareEnergien und interne Schulungen. Demgegenüber beklagen die Unternehmen, dassBürokratie, unklare oder widersprüchliche politische Vorgaben und hohe Kostendie Transformation in Deutschland bremsen. Die Stiftung KlimaWirtschaft und derVEA fordern deshalb von der Politik verlässliche Rahmenbedingungen undwettbewerbsfähige Energiepreise, um die stockende Transformation zum Erfolg zuführen."Die Unternehmen glauben mehrheitlich und trotz aller Krisen undHerausforderungen an den Standort Deutschland. Sie setzen sich aktiv und auseigenem Antrieb für den klimaneutralen Umbau ihrer Geschäftsmodelle ein. Dennsie wissen, dass ihr wirtschaftliches Überleben von einer erfolgreichenTransformation abhängt" , sagt Sabine Nallinger, Vorständin der StiftungKlimaWirtschaft. "Klar ist aber auch: Der Großteil der Unternehmen ist extremverunsichert, ihr Engagement droht vom Frust ausgebremst zu werden."Der Umfrage zufolge befürchten fast 90 Prozent der Unternehmen steigende