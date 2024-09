Deutsche Telekom: Was für den nächsten Kursschub noch fehlt

Anfang 2023 konnte die T-Aktie erstmals seit Jahrzehnten wieder die Marke von 20 Euro knacken. Und auch im diesen Jahr lässt die Aktie mit einem Plus von mehr als 21 Prozent den DAX klar hinter sich. Die nächste wichtige Marke von 30 Euro ist in Reichweite, schreiben die Analysten von Berenberg in einer neuen Analyse der Aktie. Die Analysten erhöhen ihr Kursziel dank des starken US-Geschäfts von 29 auf 31 Euro.

"Die Aufwärtsbewegung der Deutschen Telekom-Aktie von etwa 15 Euro in den hohen 20-Euro-Bereich wurde in erster Linie durch die schrittweise Steigerung der Cash-Generierung bei T-Mobile US ermöglicht", so Berenberg Analyst Usman Ghazi. "In den nächsten drei Jahren wird sich das Wachstum des freien Cashflows bei T-Mobile US verlangsamen, aber die Gruppe wird von einem Anstieg der Rückführung von Barmitteln aus den USA profitieren."