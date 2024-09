Tiefenentspannung im Herbst in den Leading Spa Hotels & Resorts

Villach (ots) - Sanftes Entspannen, die Natur im Wandel und der Genuss auf

seinem Höhepunkt: Das macht die Herbstzeit zur Wellnesszeit



Der Herbst ist immer ein guter Zeitpunkt, um sich eine Auszeit zu gönnen.

Wohltuende Saunen, holistische Wellnessoasen und elegante Hotels sorgen für die

ersehnte Erholung. Müde Muskeln können entspannen, Gedanken fliegen und das

Immunsystem stärkt sich für die bevorstehende Wintersaison. Wer für seine

Auszeit den perfekten Wellnesstempel finden will, bekommt auf www.leadingspa.com

eine willkommene Unterstützung. Dort sind nur die besten Wellnesshotels

gelistet, die mit dem Gesamtpaket von Kulinarik, Ausstattung, Wellnessprogramm

und Co. die höchsten Anforderungen erfüllen. Für den anstehenden Herbst haben

sich zehn der Leading Spa Hotels & Resorts verführerische Angebote überlegt.



Herbstzeit in Hessen







ald/schlosshotel/?utm_source=Leading_SPA&utm_medium=Leading_SPA&utm_campaign=Por

taleintrag%20DE) liegt im Friedewald bei Bad Hersfeld und verbindet die Vorteile

eines Wellnesstempels mit den Vorzügen einer Auszeit im Grünen. Die Kulisse der

Wasserburgruine ist kaum zu übersehen und ein echtes Highlight im Naturparadies.

Das Wellnesshotel ist außen historisch, innen holistisch. Die fünf Sterne sind

auf allen Ebenen spürbar: im herzlichen Service, im Wohlfühlambiente und im

Kristall SPA mit 2.000 m2 Entspannungsfläche, Innen- und Außenpool,

Wellnessgarten und Saunalandschaft. Es bleiben keine Wünsche offen - erst recht

nicht, wenn Sie die "Verwöhn-Zeit für uns" ab ? 401,- pro Person buchen. Sie

verbringen zwei Nächte mit Ihrem Herzensmenschen, genießen das volle

Verwöhnprogramm mit dem Göbel's WohlfühlBonus und viele wohltuende

Aufmerksamkeiten.



Herbstzauber in Rheinland-Pfalz



Das Pfalzblick Wald Spa Resort (https://www.pfalzblick.de/?utm_source=Leading_SP

A&utm_medium=Leading_SPA&utm_campaign=Portaleintrag%20DE) ist die Pauseninsel im

Pfälzerwald. Seit es vor über 35 Jahren von der Familie Maus übernommen wurde,

wird das Credo "Erholung ist, die Pause zelebrieren" gelebt. Und das fällt im

Resort ausgesprochen leicht: Das Haus ist umgeben von der majestätischen Natur

des Pfälzerwaldes und liegt nahe den Nordvogesen - ideal für Herbstwanderungen

und Radtouren. Zurück im Hotel wartet dann die pure Erholung im zweistöckigen

Panoramahaus mit Waldfeeling und Wellness auf höchstem Niveau. Diese

einzigartige Auszeit lässt sich am besten genießen, wenn man "Das Wald Spa

ruft!" -Paket ab drei Nächten und ab ? 678,- pro Person bucht. Im Wellnesspaket

ist das attraktive Pausenpaket mit Wohlfühlpension, großzügigen Seite 2 ► Seite 1 von 4



Das Göbel's Schlosshotel Prinz von Hessen (https://www.goebel-hotels.com/friedewald/schlosshotel/?utm_source=Leading_SPA&utm_medium=Leading_SPA&utm_campaign=Portaleintrag%20DE) liegt im Friedewald bei Bad Hersfeld und verbindet die Vorteileeines Wellnesstempels mit den Vorzügen einer Auszeit im Grünen. Die Kulisse derWasserburgruine ist kaum zu übersehen und ein echtes Highlight im Naturparadies.Das Wellnesshotel ist außen historisch, innen holistisch. Die fünf Sterne sindauf allen Ebenen spürbar: im herzlichen Service, im Wohlfühlambiente und imKristall SPA mit 2.000 m2 Entspannungsfläche, Innen- und Außenpool,Wellnessgarten und Saunalandschaft. Es bleiben keine Wünsche offen - erst rechtnicht, wenn Sie die "Verwöhn-Zeit für uns" ab ? 401,- pro Person buchen. Sieverbringen zwei Nächte mit Ihrem Herzensmenschen, genießen das volleVerwöhnprogramm mit dem Göbel's WohlfühlBonus und viele wohltuendeAufmerksamkeiten.Herbstzauber in Rheinland-PfalzDas Pfalzblick Wald Spa Resort (https://www.pfalzblick.de/?utm_source=Leading_SPA&utm_medium=Leading_SPA&utm_campaign=Portaleintrag%20DE) ist die Pauseninsel imPfälzerwald. Seit es vor über 35 Jahren von der Familie Maus übernommen wurde,wird das Credo "Erholung ist, die Pause zelebrieren" gelebt. Und das fällt imResort ausgesprochen leicht: Das Haus ist umgeben von der majestätischen Naturdes Pfälzerwaldes und liegt nahe den Nordvogesen - ideal für Herbstwanderungenund Radtouren. Zurück im Hotel wartet dann die pure Erholung im zweistöckigenPanoramahaus mit Waldfeeling und Wellness auf höchstem Niveau. Dieseeinzigartige Auszeit lässt sich am besten genießen, wenn man "Das Wald Sparuft!" -Paket ab drei Nächten und ab ? 678,- pro Person bucht. Im Wellnesspaketist das attraktive Pausenpaket mit Wohlfühlpension, großzügigen