NurExone mit präklinischem Erfolg Zeitfenster für die Behandlung von Rückenmarksverletzungen auf bis zu sieben Tage erweitert Bei traumatischen Rückenmarksverletzungen kommt es auf jede Minute an, da verletzte Nervenbahnen durch die Bildung von Narbengewebe nicht heilen. NurExone Biologic Inc hat nun in einer präklinischen Studie mit ExoPTEN gezeigt, dass eine …