Investoren bereiten sich mit diesen Strategien auf den Zinssenkungszyklus vor

Während viele Anleger auf Zinssenkungen der US-Notenbank hoffen, um eine sanfte Landung der Wirtschaft zu gewährleisten, sehen einige Hedgefonds eine turbulente Phase am Horizont. Drei führende Fonds teilen ihre Handelsstrategien für das nächste Kapitel der US-Wirtschaft, das von möglichen Zinssenkungen geprägt sein könnte.

Brad Boyd, Gründer von Confido Capital, warnt gegenüber Reuters vor einer Überbewertung von Risikoassets, die seiner Meinung nach eine Asymmetrie von Risiken im Markt schafft. "Die Erwartung sinkender Zinsen hat Aktien und Anleihen von Unternehmen mit schwachen Bilanzen auf ein übermäßig optimistisches Niveau getrieben", so Boyd.

Seine Strategie besteht darin, auf einen Preisverfall von Risikoassets wie Aktien, Immobilien und Unternehmensanleihen mit niedriger Bonität zu setzen. Im Gegenzug würde Boyd in Credit Default Swaps (CDS) investieren, die wie eine Versicherung für Anleihemärkte fungieren. Sollte die Federal Reserve nicht die erwarteten Zinssenkungen liefern, könnte der Markt einen erheblichen Rückschlag erleiden. "Es könnte viel Wehklagen auf den Straßen geben", warnt Boyd.

Monroe Capital: Chancen im Sekundärmarkt

Kyle Asher von Monroe Capital setzt auf opportunistische Käufe im Sekundärmarkt. Er erwartet, dass Zinssenkungen vielen Unternehmen, insbesondere in den Sektoren Software, Medien und Unternehmensdienstleistungen, zugutekommen werden.

Asher sieht in mittelgroßen Privatunternehmen, deren Anleihen derzeit für 70 bis 80 Cent pro US-Dollar gehandelt werden, ein Potenzial für Erholung. "Wenn die Zinsen fallen, werden diese Unternehmen mehr Geld für Wachstum, Forschung und Entwicklung sowie Personalaufstockungen zur Verfügung haben", erklärt Asher. Dies könnte zu einer deutlichen Steigerung ihrer Cashflows und letztlich ihrer Aktienbewertungen führen.

Analog Century Management: Langfristiges Potenzial in Halbleitern

Val Zlatev von Analog Century Management konzentriert sich auf Halbleiterhersteller, insbesondere solche, die in den Bereichen Automobil- und Industrieanwendungen tätig sind. Diese Unternehmen haben in den letzten Quartalen unter rückläufigen Umsätzen gelitten, aber Zlatev sieht in der Lockerung der Geldpolitik eine Chance für einen Aufschwung.

"Sollten die Zinsen sinken und die Konsumausgaben steigen, wird dies die Nachfrage nach Autos und industriellen Produkten ankurbeln", prognostiziert Zlatev. Dies könnte zu einem Gewinnwachstum führen, das sich positiv auf die Aktienkurse dieser Halbleiterhersteller auswirken würde.

Insgesamt bieten die unterschiedlichen Strategien der Hedgefonds Einblicke in mögliche Marktbewegungen. Während einige auf den Schutz vor Verlusten setzen, sehen andere große Chancen in bestimmten Sektoren, die von sinkenden Zinsen profitieren könnten.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion