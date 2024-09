Deutschland rutscht auf Rang 12 von 35 Volkswirtschaften, hält aber Platz 2 unter den großen Industrieländern (FOTO)

Berlin/München (ots) -



- Kleinere Wirtschaftsnationen holen auf und führen das Ranking an

- Deutschland stark bei FuE sowie Schlüsseltechnologien für Kreislaufwirtschaft,

Produktion und Energie

- Fachkräftemangel, fehlendes Wagniskapital und zu wenig öffentliche Gelder für

FuE wirken innovationshemmend



Deutschlands Innovationsfähigkeit ist im Vergleich zu anderen Ländern weiter

erodiert: Unter 35 Volkswirtschaften, die der Innovationsindikator 2024

analysiert, erreicht das Land Rang 12 bei der Innovationsfähigkeit und büßt

damit gegenüber dem Vorjahresbericht zwei Plätze ein. Der Indikatorwert für

Deutschland sank zwar nur leicht von 45 auf 43 Punkte (von 100 möglichen),

allerdings haben andere Länder ihr Engagement in Sachen Innovation ausgeweitet

und sind daher aufgerückt. Auch in einzelnen Schlüsseltechnologien hat die

Bundesrepublik etwas an Boden verloren, konnte jedoch insgesamt über alle

betrachteten Technologien den siebten Rang behaupten. In der Kategorie

Nachhaltig Wirtschaften erreicht Deutschland wie schon in den Vorjahren den

Deutschen Industrie (BDI) und die Unternehmensberatung Roland Berger am Mittwoch

in Berlin vorstellten, analysiert die Entwicklung der Innovationsfähigkeit

wichtiger Volkswirtschaften im Betrachtungszeitraum seit 2005. Die obersten zehn

Ränge besetzen dabei erneut kleinere Nationen, die auf einzelne Technologien

spezialisiert sind: Platz 1 hält die Schweiz, gefolgt von Singapur und Dänemark

sowie weiteren kleineren Ländern.



Im Vergleich der großen Industrieländer führt Südkorea (Gesamtrang 11).

Deutschland liegt unter den großen Industrieländern direkt hinter Südkorea,

gefolgt von Großbritannien (Gesamtrang 13), den USA (Gesamtrang 18) und

Frankreich (Gesamtrang 21). China ist die einzige große Volkswirtschaft, die

ihre Innovationsfähigkeit in den letzten Jahrzehnten kontinuierlich gesteigert

hatte. Bedingt durch die Corona-Krise hat jedoch auch Chinas

Innovationsfähigkeit stagniert, das Land liegt im Gesamtranking im hinteren

Mittelfeld auf Platz 25.



Stark in Forschung und Entwicklung, Schwächen bei der Umsetzung



Dass Deutschland zumindest unter den großen Industrieländern gut abschneidet,

ergibt sich aus seinem ausbalancierten Innovationssystem, mit guten Werten in

allen Teilprozessen der Entstehung und Nutzung von Innovationen. Die höchste

Punktzahl erreicht das Land im Teilprozess Wissensgenerierung. Hier wirken die

Bemühungen der Innovationspolitik, Investitionen in Forschung und Entwicklung

(FuE) zu erhöhen: 2017 wurde das Ziel von 3,0 Prozent des BIP erreicht, für 2025 Seite 2 ► Seite 1 von 3



