DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft British American Tobacco auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für British American Tobacco (BAT) auf "Buy" mit einem Kursziel von 3500 Pence belassen. Der Tabakkonzern habe eine Zusammenfassung der Fortschritte abgegeben, was die Vision einer künftigen Welt ohne Rauchen betrifft, schrieb Analyst Damian McNeela in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. BAT treibe die Diskussion voran und stelle sich der öffentlichen Kritik. Dies sei ein klarer Kurswechsel./tih/laVeröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2024 / 08:00 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die British American Tobacco Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 34,20EUR auf Tradegate (18. September 2024, 11:40 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Damian McNeela

Analysiertes Unternehmen: British American Tobacco

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 35

Kursziel alt: 35

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m