So will Palantir die Gesundheitsversorgung revolutionieren

Nebraska Medicine ist alleiniger Eigentümer von zwei Krankenhäusern und 39 Fach- und Grundversorgungskliniken in und um Omaha in den USA.

Ziel sei es, die Gesundheitsversorgung durch fortschrittliche Technologien zu revolutionieren, so Palantir in einer Pressemitteilung. Innerhalb eines Jahres nach Beginn der Kooperation habe Nebraska Medicine bereits über zehn AIP-Anwendungen eingeführt, die den Patientenfluss optimieren, die Erstattung von Ansprüchen steigern und die Überwachung der Patientenpflege verbessern.

Palantirs AIP ermöglicht es dem Unternehmen, seine Betriebsabläufe sicher zu überblicken und langfristige Transformationen im Unternehmen voranzutreiben. Seit ihrem Start im Januar 2024 haben Palantir und Nebraska Medicine intensiv zusammengearbeitet, um dringende Herausforderungen im Gesundheitssektor effizient zu adressieren. In speziellen Bootcamps gelang es Nebraska Medicine so, neue Arbeitsabläufe in weniger als sechs Wochen zu implementieren und weitere Anwendungen in nur 90 Minuten einzuführen.

Seit Beginn der Partnerschaft mit Palantir konnte das Unternehmen die hauseigenen Leistungen massiv steigern. Innerhalb von drei Monaten hat Nebraska Medicine zudem über 1.200 KI-gestützte Widerspruchsschreiben versendet, um Anspruchsablehnungen effektiver zu bekämpfen.

Nebraska Medicine nutzt AIP zur Prognose des Bedarfs an OP-Betten, zur Verwaltung der Versorgungskette und zur Empfehlung von Personalbewegungen. Palantir wird seine Zusammenarbeit mit Nebraska Medicine fortsetzen und KI-Tools bereitstellen, die den Patientenfluss, die Zuteilung von Pflegekräften und die Optimierung von klinischem Material und Ertragszyklen auf einer umfassenden, vernetzten Plattform orchestrieren.

Die Palantir-Aktie konnte nur leicht von der Meldung profitieren und beendete den Dienstagshandel mit einem Plus von 0,4 Prozent. Die Titel haben eine massive Rallye in den vergangenen Monaten verzeichnet und sich seit Jahresbeginn mehr als verdoppelt.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die Palantir Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,39 % und einem Kurs von 32,36EUR auf Tradegate (18. September 2024, 12:02 Uhr) gehandelt.





