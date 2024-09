Aktien Frankfurt Dax stagniert - Zinssenkung in den USA rückt näher Am deutschen Aktienmarkt hat sich der Dax am Mittwoch kaum bewegt. Kurz vor der allgemein erwarteten Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed am Abend halten sich die Investoren zurück. Der deutsche Leitindex lag gegen Mittag mit 0,1 Prozent leicht …