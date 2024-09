Aktien – Um 20 Uhr werden die Karten neu gemischt

Mit dem heutigen, zweiten Sitzungstag und den geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank Federal Reserve am Abend starten wir heute in den wohl wichtigsten Tag des Börsenjahres 2024. Klar ist, dass die Zinsen in den USA erstmals seit März 2020 wieder sinken. Völlig unklar ist dagegen, wie stark. Und klar ist auch, dass alle Börsenbewegungen Makulatur sind, bis um 20 Uhr unserer Zeit entweder die Zahl 25 oder 50 über die Nachrichtenticker läuft.

Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.

Der Deutsche Aktienindex steht genau da, wo er schon gestern um die gleiche Zeit stand, was aber durchaus ein Zeichen der Stärke ist. Die Distanz zum Allzeithoch ist derzeit ungefähr genau so groß wie die bis zur ersten wichtigen Unterstützung. Zwischen 18.500 und 19.000 Punkten kann der DAX heute Abend nach der Entscheidung schwanken, ohne sich auf eine Richtung festlegen zu müssen. Springt er aus der Range, kann es in den kommenden Stunden und Tagen schnell in die eine oder andere Richtung gehen.

Interessante Bewegungen gibt es in diesen Tagen in den Aktien der zweiten und dritten Reihe, aber auch in den kleineren Werten aus dem Leitindex DAX 40. Unternehmen wie Siemens Energy, Zalando oder auch Hellofresh sind gesucht. Zum einen profitieren gerade kleinere und mittelständische Unternehmen von günstigeren Finanzierungsbedingungen durch wieder sinkende Zinsen. Zum anderen ist man sich an der Börse nicht mehr so sicher, ob die Bäume, sprich Gewinne der großen Unternehmen tatsächlich in den Himmel wachsen. Auch hier in Frankfurt findet also eine Wachablösung statt, die Zeit der Nebenwerte könnte gekommen sein.