AKTIE IM FOKUS BMW dank Citigroup an Dax-Spitze - Übles Börsenjahr 2024 Das Ende einer Verkaufsempfehlung der Citigroup für die Aktien von BMW hat dem Kurs des Autobauers am Mittwoch etwas Auftrieb verliehen. In einem leicht nachgebenden Dax lagen die Papiere mit plus 1,5 Prozent auf 74 Euro an der Spitze. Viel …