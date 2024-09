DeepL erweitert Glossarfunktion um weitere Sprachen und branchenweit erste automatische Glossargenerierung

Mit der verbesserten Glossarfunktion lassen sich Übersetzungen effizienter abwickeln und so Zeit, Mühe und Kosten sparen



KÖLN, Deutschland, 18. September 2024 /PRNewswire/ -- DeepL, ein weltweit führender Anbieter von KI–Sprachtechnologie, hat heute mehrere Erweiterungen seiner Glossarfunktion bekannt gegeben. Die Glossarfunktion bietet Fachleuten und Unternehmen eine praktische Möglichkeit, Übersetzungen für bestimmte Begriffe festzulegen und so die Konsistenz und Genauigkeit von übersetzten Inhalten zu verbessern. Ab sofort unterstützt die Glossarfunktion weitere Sprachkombinationen und bietet eine neue Option zur automatischen Glossargenerierung, mit der neue Glossare noch schneller und einfacher erstellt werden können. Darüber hinaus ist die Glossarfunktion jetzt auch in den Browsererweiterungen und Integrationen von DeepL verfügbar und lässt sich so ganz einfach in bestehende Workflows einbinden. Dies sorgt für ein nahtloses Nutzererlebnis im Browser und in gängigen Anwendungen wie Google Workspace und Microsoft 365.