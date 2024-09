Unterschiede zwischen Marketing und Werbung für KMU

Zürich (ots) - localsearch erklärt in der Themen-Serie "Digitales 1x1 für KMU"

den Unterschied zwischen den Begriffen Marketing und Werbung.



Marketing und Werbung sind für den digitalen Erfolg kleinerer und mittlerer

Unternehmen (KMU) von wesentlicher Bedeutung. Beide Begriffe werden aber

fälschlicherweise häufig gleichbedeutend verwendet. localsearch als führender

Marketing- und Werbepartner für KMU in der Schweiz verdeutlicht die genauen

Zusammenhänge und Unterschiede zwischen Marketing und Werbung.



Was ist Marketing?





Marketing ist ein übergeordneter Prozess. Es umfasst die Planung undDurchführung aller Aktivitäten zur Förderung eines Produkts oder einerDienstleistung, darunter Zielgruppenanalyse, Budgetplanung, Produktentwicklung,Kommunikation und Kundenpflege. "Es gibt zahlreiche Marketing-Disziplinen, dieUnternehmen helfen, ihre Zielgruppen auf unterschiedlichen Kanälen zuerreichen", erklären die Experten von https://www.localsearch.ch/ .Dazu gehören zum Beispiel:- Social Media Marketing (https://www.presseportal.de/pm/125003/5851643) :Nutzung von Plattformen wie Facebook und Instagram.- Content Marketing: Erstellung von unterhaltsamen, informativen und nützlichenInhalten.- Suchmaschinenmarketing ( SEA (https://www.presseportal.de/pm/125003/5843206)): Erreicht potenzielle Kunden durch bezahlte Anzeigen auf Google.- E-Mail-Marketing: Sendet personalisierte Nachrichten direkt an Interessenten.- Suchmaschinenoptimierung ( SEO (https://www.presseportal.de/pm/125003/5834251)): Optimiert eine Website so, dass sie in den Suchergebnissen gefunden wird.Marketing und Werbung: localsearch über den UnterschiedWerbung ist ein wichtiger Teil des Marketings. Sie ist für die gezielteVerbreitung einer Botschaft da, um neue Kunden zu begeistern und etwa zu einemKauf zu bewegen.Ein Beispiel: Ein Malerbetrieb bietet Fassadenreinigungen an. Das Marketingplant alles - von der Preisgestaltung bis hin zur Analyse, welche Hausbesitzerangesprochen werden sollen. Die Werbung macht die neue Dienstleistung bekannt,etwa durch eine Anzeige auf Facebook, die sich gezielt an lokaleImmobilienbesitzer richtet.Marketing und Werbung sind in der digitalen Welt für KMU unverzichtbar, umsichtbar und erfolgreich zu sein. Es ermöglicht eine gezielte Kundenansprachezum kalkulierbaren Budget, ist flexibel anpassbar und macht dank messbarerErgebnisse den Erfolg von Werbemassnahmen sichtbar. localsearch unterstützt KMUin allen Fragen rund um das digitale Marketing.Über localsearchlocalsearch (Swisscom Directories AG) ist ein Schweizer Unternehmen, das KMUbeim Digitalen Marketing unterstützt. Es bietet Buchungsplattformen (local.ch,search.ch, renovero.ch), Beratung und innovative Lösungen, um Unternehmen aufdem digitalen Marktplatz professionell zu präsentieren und Kunden zu gewinnen.Pressekontakt:Kontakt localsearch (Swisscom Directories AG)Stefan Wyss, Head of CommunicationsT +41 58 262 76 82mailto:stefan.wyss@localsearch.chhttp://www.localsearch.chWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/125003/5866991OTS: localsearch