Fruit Attraction feiert die größte Ausgabe in ihrer Geschichte und positioniert Madrid als globales Epizentrum der Obst- und Gemüseindustrie

Diese äußerst positiven Zahlen verdeutlichen das wachsende Interesse des Obst-und Gemüsesektors an der Teilnahme an der größten Geschäftsdrehscheibe derBranche und seine Unterstützung für die Förderung der Fruit Attraction alsgrundlegender Hebel für die Internationalisierung und als Treffpunkt für alle ander gesamten Lieferkette beteiligten Fachleute.Bei dieser Gelegenheit macht der Bereich Frischeprodukte fast 70% der Messe aus,mit einem Anstieg der Ausstellungsfläche um 6% im Vergleich zum Vorjahr, sowieder Bereich Hilfsindustrie, der 24% ausmacht und einen Anstieg von 4%verzeichnet. Der Bereich Frischelogistik verzeichnete ebenfalls einen Zuwachsvon mehr als 26%. Neu in diesem Jahr ist, dass die Halle 1 der Innova&Techgewidmet ist, dem neuen Bereich, der die Sektoren Biotech Attraction und SmartAgro vereint und sich an Unternehmen für Innovation, Forschung undtechnologische Entwicklung richtet.Die nationale Beteiligung macht 55% der Messe aus. Die große Stärke Spaniens alsWeltmarktführer im Obst- und Gemüsesektor spiegelt sich in der Präsenz fastaller autonomen Gemeinschaften wider, die im Land Obst und Gemüse produzieren ,was die Fruit Attraction als wirksames Instrument zur Schaffung vonGeschäftsmöglichkeiten und Zugang zu neuen internationalen Märkten bestätigt.Auch das internationale Segment verzeichnete ein deutliches Wachstum . Beidieser Gelegenheit macht 45% der Gesamtbelegung der Messe aus und stellt einenZuwachs von 22,5% der Ausstellungsfläche dar. Auch die Zahl der Aussteller istum 18 % gewachsen , wobei 102 neue Unternehmen aufgenommen wurden.Eines der Hauptziele von Fruit Attraction ist es, eine Plattform für die