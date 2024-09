Die Analysten-Stimmen des Tages: Allianz, Deutsche Telekom, ASML & Commerzbank

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ASML von 1100 auf 950 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Robert Sanders begründete reduzierte Gewinnschätzungen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit den jüngsten Entwicklungen in China und bei dem US-Chipkonzern Intel. Mit seinen Prognosen für den Gewinn je Aktie liege er für den Ausrüster der Halbleiterindustrie nun unter dem Konsens, der aber wohl nicht auf dem neuesten Stand sei.

Barclays hat Commerzbank auf "Equal Weight" hochgestuft

Die britische Investmentbank Barclays hat Commerzbank von "Underweight" auf "Equal Weight" hochgestuft und das Kursziel von 12 auf 16 Euro angehoben. Nach dem Einstieg der Unicredit hält Analyst Krishnendra Dubey die Chancen und Risiken laut seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar für ausgeglichener. Er erinnerte auch an das im November startende Aktienrückkaufprogramm, das den Aktienkurs zusätzlich stützen dürfte. Zudem passte Dubey sein Bewertungsmodell an aktuelle Zinsprognosen und Markttrends an.

Goldman Sachs stuft Allianz auf "Buy"

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Allianz mit "Buy" und einem Kursziel von 349 Euro in die Bewertung aufgenommen. Europäische Mehrspartenversicherer wie die Allianz böten eine Diversifizierung der Erträge sowohl in geografischer Hinsicht als auch nach Geschäftszweigen, schrieb Analyst Andrew Baker in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. In einem gesamtwirtschaftlichen Umfeld, in dem ein Rückgang der Leitzinsen erwartet werde und die 10-jährigen Renditen noch weitgehend stabil seien, biete dieses Geschäftsmodell auch einen gewissen Schutz gegen Abwärtsrisiken. Bei der Allianz profitiere das Vermögensverwaltungsgeschäft von der Aussicht auf eine lockerere Geldpolitik.

Berenberg hebt das Kursziel für Deutsche Telekom an

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 28 auf 31 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Um in den 30-Euro-Kurszielbereich zu kommen, bräuchten die Telekom-Aktien mehr als nur die Eigenschaft, der günstigere Weg für ein Investment in T-Mobile US zu sein, schrieb Analyst Usman Ghazi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Barmittelrückführung der US-Tochter sollte dem Unternehmen viele Möglichkeiten bringen, Neues zu schaffen. Die Grundlage dafür könnte im Oktober auf einem Kapitalmarkttag gelegt werden.

