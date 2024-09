Delegation nimmt an der EAIE-Konferenz 2024 in Frankreich teil

TAIPEH, 19. September 2024 /PRNewswire/ -- Die European Association for International Education (EAIE) richtete vom 17. bis 20. September ihre Jahreskonferenz 2024 in Toulouse, Frankreich, aus. Dr. Cheng-Chih Wu, Vorsitzender der Foundation for International Cooperation in Higher Education of Taiwan (FICHET), leitete eine Delegation von mehr als 50 Teilnehmern von 21 Universitäten, die an der Konferenz teilnahmen. Mei-Chen Lu, Education Division Director der Taipeh-Vertretung in Frankreich, und Lih-Tien Hsu, Secretary der Education Division, begrüßten die Delegation und erörterten Möglichkeiten der Zusammenarbeit in Forschung und Bildung in Frankreich.

Wu wies darauf hin, dass die EAIE-Konferenz und -Ausstellung in diesem Jahr ihr 34-jähriges Bestehen feiert und eine der wichtigsten Veranstaltungen im Bereich der Hochschulbildung in Europa ist. Das diesjährige Thema lautete„En route!". (französisch für „Unterwegs!"), ein eindringlicher Aufruf an Pädagogen aus der ganzen Welt. An der Konferenz nahmen mehr als 6 500 Vertreter von Universitäten und Forschungseinrichtungen teil, die an über 240 Veranstaltungen teilnahmen.