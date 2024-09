Doch keine Milliardenstrafe: Google gewinnt im Rechtsstreit mit der EU

Tipp aus der Redaktion Diese und viele weitere Wertpapiere finden Sie bei SMARTBROKER+ Diese und viele weitere Wertpapiere finden Sie bei SMARTBROKER+ Entdecken Sie jetzt unsere günstigen Konditionen.

Die EU-Kommission hatte Google vorgeworfen, als dominanter Online-Werbevermittler Rivalen wie Yahoo und Microsoft daran gehindert zu haben, Anzeigen auf Drittanbieter-Websites zu platzieren. Der Gerichtshof kritisierte jedoch die Bewertung der Dauer und des Umfangs der beanstandeten Vertragsklauseln, die bis 2016 genutzt wurden.

Trotz des Teilerfolgs für Google kann das Urteil vor dem Europäischen Gerichtshof angefochten werden. Google zeigte sich zufrieden mit dem Urteil und betonte, dass bereits 2016 Änderungen an den Verträgen vorgenommen wurden. Die EU-Kommission kündigte an, das Urteil genau zu prüfen und über weitere Schritte nachzudenken.

Dieses Urteil markiert das Ende einer Serie von Gerichtsverfahren, die sich mit Googles Marktmacht in der EU beschäftigten und im Zentrum der Arbeit von Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager standen. Vestager beendet ihre Amtszeit in diesem Jahr nach 10 Jahren als EU-Wettbewerbshüterin. In dieser Zeit hatte sie alleine den Google-Mutterkonzern mit Strafen in Höhe von 8 Milliarden Euro belegt.

Erst in der vergangenen Woche hatte der Suchmaschinenkonzern seine Berufung gegen eine Rekordstrafe der Europäischen Kommission in Höhe von 2,4 Milliarden Euro verloren. Der Europäische Gerichtshof in Luxemburg bestätigte das Urteil von 2017, das dem US-Tech-Giganten den Missbrauch seiner marktbeherrschenden Stellung vorgeworfen hatte.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,66 % und einem Kurs von 144,3EUR auf Tradegate (18. September 2024, 14:03 Uhr) gehandelt.





