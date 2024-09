Hauck Aufhäuser IB belässt Jost Werke auf 'Buy' - Ziel 86 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Jost Werke angesichts der Übernahme von Hyva auf "Buy" mit einem Kursziel von 86 Euro belassen. Die niederländische Hydraulik-Firma sei attraktiv in vielerlei Hinsicht, schrieb Analyst Jorge Gonzalez Sadornil in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Transaktion stehe im Einklang mit der Wachstumsstrategie des Nutzfahrzeug-Zulieferers. Eine Kapitalerhöhung zur Finanzierung der Transaktion sei kurzfristig nicht vorgesehen, erwähnte der Experte./tih/la

