Befragte sehen in Sachwert-Investments größten nachhaltigen Hebel - Rüstung nur für Wenige ein Thema (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 4

München (ots) -- Eine neue bevölkerungsrepräsentative Umfrage von YouGov und Pangaea Lifeliefert Einsichten in Einstellungen und Präferenzen zum Thema nachhaltigeGeldanlage- Befragte bewerten Sachwerte / Real Assets (17%) und Aktien (16%) alsAnlageklassen mit dem potenziell größten nachhaltigen Impact- Als Sektoren mit dem effektivsten Hebel für nachhaltige Veränderung nennen diemeisten Befragten Energie (32%), Technologie (22%) und Wohnungsbau (20%);Sicherheit / Rüstung (9%) sehen nur Wenige als nachhaltig- Nachhaltige Investments sollten vor allem greifbar und transparent sein (73%), eine konkrete Wirkung erzielen (70%) und nicht weniger Rendite alsherkömmliche Produkte erbringen (67%)- Geteiltes Bild bei der Meinung zum positiven Beitrag grüner Investments: 33%sehen (eher) keinen Beitrag, 26% sind unschlüssig, 23% erkennen (eher)positiven Beitrag- Mehrheit der Anleger prüft Portfolio monatlich (34%), was Vermittlernregelmäßige Gelegenheit für proaktive Beratung gibtDer Markt für nachhaltige Geldanlagen ist mittlerweile so vielfältig, wie dieEinstellungen und Präferenzen dazu in der Bevölkerung. In einem Jahr vollerpolitischer Weichenstellungen und globaler Krisenherde beauftragte Pangaea Lifedas Meinungsforschungsinstitut YouGov, um herauszufinden, was (potenzielle)Anleger beim Thema Sustainable Finance bewegt: Welche Assetklassen gelten alsattraktiv? Welche Sektoren kommen für ein nachhaltiges Investment infrage? Undwas müssen grüne Produkte können? Antworten liefert die neuebevölkerungsrepräsentative Pangaea Life YouGov-Studie "Nachhaltige Geldanlage2024" (Befragungszeitraum: 16. bis 18. August 2024) unter 2026 Erwachsenen (ab18 Jahren).Aktien, Real Assets, Anleihen oder Krypto? Zwei klare FavoritenWenn Anleger verantwortungsbewusst Geld anlegen wollen, müssen sie sich zunächstfür eine bestimmte Assetklasse entscheiden. Bei welcher Anlageklasse haben dieBefragten das Gefühl, dass ihre Investitionen aktuell am nachhaltigsten wirkenkönnen?Die Studienteilnehmer kennen zwei klare Favoriten: Auf dem ersten Platz landenmit 17% der Antworten reale Sachwerte, worunter in der Umfrage exemplarischInfrastrukturprojekte, Immobilien , Rohstoffe und der Bereich Energieerzeugunggenannt wurden. Mit 16% folgen dicht dahinter die Aktien (Einzelaktien, ETFs,Aktienfonds). Kryptowährungen (5%) und Staats- und Unternehmensanleihen (5%)nennen Befragte in diesem Kontext deutlich seltener. Interessant: Während dieStudienteilnehmer den Sachwerten die größte nachhaltige Wirkung zuschreiben,gaben nur 13% an, bereit selbst in dieser Anlageklasse investiert zu sein (imVergleich: Aktien 31%).