Ikonische Illumination des Poseidon-Tempels in Sounion mit Unterstützung des Kulturministeriums und METLEN Energy & Metals

Athen, Griechenland (ots/PRNewswire) - In einer einzigartigen Verschmelzung von

antikem Erbe und moderner Kunst fand gestern, am 16. September 2024, die

spektakuläre Beleuchtungsveranstaltung für den Poseidon-Tempel in Sounion statt.



Bei der Veranstaltung, an der auch Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis und

Kulturministerin Lina Mendoni teilnahmen, wurde die Bedeutung des griechischen

Kulturerbes und die Notwendigkeit seiner Förderung auf der internationalen Bühne

hervorgehoben. Internationale Persönlichkeiten aus Politik und Kunst sowie

Medienvertreter nahmen an der Veranstaltung teil, die weltweit live übertragen

wurde.







Energy & Metals: "Ich bin tief bewegt, dass METLEN Energy & Metals einen

wesentlichen Beitrag zum Bau dieser Brücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart

geleistet hat. Die einzigartige Architektur des antiken Griechenlands wird im

heutigen Griechenland präsentiert, wodurch der zeitlose Wert unseres gemeinsamen

Erbes in den Vordergrund gerückt wird. Das heutige Ereignis ist ein perfektes

Beispiel für die Kraft der menschlichen Kreativität. Die moderne Beleuchtung,

die den Wert und die Schönheit des Denkmals respektiert, zeigt neue Dimensionen

seiner Architektur, die jeden Besucher beeindrucken werden. Das Bild, das wir

gesehen haben, wird in alle Ecken der Welt reisen und jeden daran erinnern, dass

die Schönheit, oder "kallos", ihre Wurzeln hier in Griechenland hat."



Über diesen Link können Sie die vollständige Rede von Premierminister Kyriakos

Mitsotakis ansehen und lesen: Ansprache von Premierminister Kyriakos Mitsotakis

bei der Veranstaltung zur neuen Beleuchtung des Poseidon-Tempels in Sounion |

Der Premierminister der Hellenischen Republik (primeminister.gr)

(https://www.primeminister.gr/2024/09/16/34899) .



Die vollständige Ansprache der Kulturministerin Lina Mendoni können Sie unter

folgendem Link nachlesen: Lina Mendoni: Griechenland kommt stetig voran, mit

Visionen und einem Plan (culture.gov.gr) (https://www.culture.gov.gr/el/Informat

ion/SitePages/view.aspx?nID=5103#prettyPhoto) .



Das Beleuchtungsprojekt, das von der international anerkannten Lichtdesignerin

Eleftheria Deko geleitet wurde, setzte die historische und architektonische

Bedeutung des Denkmals auf einzigartige Weise in Szene. Durch das Spiel des

Lichts erhielt der Tempel neue Dimensionen, die die Vergangenheit zum Leben

erwecken und die Gegenwart verzaubern.



Der Abend gipfelte in einem großen Konzert des bekannten Komponisten Stavros

Xarchakos, der eine einzigartige musikalische Komposition präsentierte.

Begleitet wurde er vom ERT Contemporary Music Orchestra und Spitzenkünstlern wie Seite 2 ► Seite 1 von 2



