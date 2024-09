Kundengewinnung im Online-Marketing in Zeiten des Konsumrückgangs (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Pfronten (ots) - Das Konsumklima, das in den vergangenen Monaten noch gestiegenwar, befindet sich nun im Abschwung. Aktuelle Zahlen aus dem September 2024zeigen, dass die Menschen wieder weniger konsumieren, und ein Aufschwung istnicht in Sicht. Für Unternehmen ist das ein entscheidender Moment, um ihreVerkaufs- und Marketingstrategien neu zu gestalten, um in herausforderndenZeiten weiterhin Kunden zu binden und neue zu gewinnen. Dennis Berse hat hierfüreine Methode entwickelt, die es Unternehmen ermöglicht, bei gleichbleibendemWerbebudget deutlich mehr Kunden anzusprechen. Was hinter seiner MOS-Methodesteckt, erfahren Sie hier.Die Sorge der Menschen in Deutschland um ihre finanzielle Lage nimmt immer mehrzu: Verbraucher sind angesichts der unsicheren wirtschaftlichen Situation undpessimistischen Aussichten für ihr eigenes Einkommen zunehmend zurückhaltend.Infolgedessen planen viele, größere Anschaffungen vorerst zu verschieben, wasdazu führt, dass sie deutlich weniger konsumieren. Diese Zurückhaltung spiegeltsich auch im negativen Konsumklima wider, das sich im September 2024 weiterverschlechtert hat. Dazu kommt, dass ein spürbares Wachstum des privaten Konsumsin den nächsten Monaten unwahrscheinlich ist. Damit beginnt eine schwierige Zeitfür Einzelhändler: Ohne Investitionen in ihr Online-Marketing werden sie ihreUmsatzziele kaum erreichen. Trotzdem setzen viele Shops noch immer auf veralteteVerkaufsstrategien, die keine Konsumenten mehr anziehen. "Viele versuchen auch,die 'alten' Verkaufsstrategien auf moderne Vertriebswege zu übertragen", sagtDennis Berse, Gründer und Geschäftsführer der AdRock Marketing GmbH. "Damitwerden Händler die kommenden Zeiten allerdings kaum überstehen.""Um am Ende des Tages wirkliche Ergebnisse zu erzielen, ist ein psychologischerAnsatz nötig, der den Kunden von der ersten Problemlösungssuche bis zumKaufabschluss begleitet", erklärt Dennis Berse weiter. Der Psychologe ist seit2018 mit der AdRock Marketing GmbH im Online-Marketing tätig und unterstützt vorallem Online-Shops und Softwareunternehmen, zunehmend aber auch Franchise- undDienstleistungsunternehmen. Gemeinsam mit der nach ISO 9001 zertifiziertenAdRock Marketing GmbH hat er die MOS-Methode entwickelt, die den gesamtenKundenprozess abdeckt und das Werbebudget optimal einsetzt. Dabei liegt seinFokus auf der Kombination technischer und psychologischer Elemente, um dieKundengewinnung auf eine solide Grundlage zu stellen.Neue Strategien im Einzelhandel und E-Commerce sind gefragtDem Einzelhandel und E-Commerce stehen harte Zeiten bevor: In den kommendenMonaten wird ein Rückgang des Konsums in Deutschland erwartet, da die