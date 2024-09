EMX Royalty gibt die Ernennung von Stefan Wenger zum CFO bekannt

Vancouver, British Columbia, 18. September 2024 / IRW-Press / (NYSE American: EMX; TSX Venture: EMX; Frankfurt: 6E9) — EMX Royalty Corporation (das „Unternehmen“ oder „EMX“) freut sich, die Ernennung von Herrn Stefan L. Wenger zum Chief Financial Officer mit Wirkung zum 1. Oktober 2024 bekannt zu geben. Herr Wenger war zuvor von 2006 bis 2018 als Chief Financial Officer und Treasurer von Royal Gold, Inc., einem der führenden Royalty-Unternehmen der Bergbaubranche, tätig. Vor seiner Funktion als CFO bei Royal Gold war Herr Wenger dort von 2003 bis 2006 Chief Accounting Officer. Während seiner Zeit bei Royal Gold konnte das Unternehmen sein Portfolio von 14 auf 188 Royaltys ausbauen und die jährlichen Einnahmen stiegen von 15 Millionen US$ auf 459 Millionen US$ an. Herr Wenger hatte seine Laufbahn vor seiner Tätigkeit bei Royal Gold als Wirtschaftsprüfer bei Arthur Andersen begonnen. Herr Wenger hat einen Bachelor of Science in Betriebswirtschaft von der Colorado State University, hat das General Management Program an der Harvard Business School absolviert und ist ein Certified Public Accountant.

Angesichts der Ernennung von Herrn Wenger als CFO und im Rahmen der Optimierung der Aufgabenverteilung im Unternehmen wechselte Herr Douglas Reed vom Posten des CFO zum Chief Accounting Officer von EMX und Herr Ryan Hindmarch, derzeit Corporate Controller, wurde zum Director of Finance ernannt. Das Unternehmen freut sich, Herrn Wenger an Bord zu haben, sowie über die Ernennung von Herrn Reed und Herrn Hindmarch in ihren neuen Funktionen. EMX sieht ihren gemeinsamen Beiträgen zur Förderung des Wachstums des Unternehmens und der Schaffung von Mehrwert für die Aktionäre entgegen.

Am Tag des Inkrafttretens seiner Ernennung wird Herr Wenger im Rahmen seines CFO-Vergütungspakets 50.000 Incentive-Aktienoptionen und 50.000 Restricted Shares Units (RSUs) erhalten. Die Optionen werden am Tag der Zuteilung unverfallbar, haben eine Laufzeit von 5 Jahren und einen Ausübungspreis, der dem Schlusskurs der Stammaktien des Unternehmens an der TSX-Venture Exchange am Tag vor dem 1. Oktober 2024 entspricht; die RSUs werden 12 Monate nach dem Zuteilungsdatum unverfallbar.