Treffen mit Tusk Von der Leyen reist ins Hochwassergebiet EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen reist am Donnerstag in ein Hochwassergebiet in Polen. Der polnische Regierungschef Donald Tusk habe die CDU-Politikerin dazu eingeladen, teilte die EU-Kommission mit. Unter anderem soll von der Leyen …