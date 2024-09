Türkische Anleihen vor Zinsentscheid unter Druck – Rallye zum Jahresende?

Die türkischen Lira-Anleihemärkte stehen aktuell unter Druck, während die Renditen auf 10-jährige Anleihen im September auf ein Rekordhoch von über 29 Prozent kletterten. Lokale Investoren ziehen sich zunehmend zurück, was das Vertrauen in eine rasche Zinswende im Vorfeld der morgigen Leitzinsentscheidung der Türkischen Zentralbank schwächt.

Dies würde das Ende einer aggressiven Zinserhöhungskampagne markieren, die seit Mitte 2023 läuft und den Leitzins auf derzeit 50 Prozent gehoben hat. Die Zentralbank signalisiert, dass sie bereit ist, weiter zu straffen, falls dies nötig ist, um die Inflation zu kontrollieren.

Für die Bondmärkte bedeutet das eine weiterhin schwache Nachfrage bei Auktionen. "Die Märkte haben realisiert, dass die Zinssenkungen nicht schnell und aggressiv kommen werden", sagt Evren Kirikoglu, Gründer von Orca Macro.

Zu den Herausforderungen zählt auch das hohe Anleiheangebot der türkischen Regierung, das die Preise zusätzlich unter Druck setzt. Trotz geplanter Schuldenverkäufe in Höhe von 177 Milliarden Lira im September, konnte die türkische Regierung nur 146 Milliarden Lira aufnehmen – ein Zeichen für die schwächelnde Nachfrage.

Wann kommt die Rallye?

Inzwischen spekulieren einige Anleger auf eine bevorstehende Rallye am türkischen Anleihemarkt. Deutsche-Bank-Analysten sind optimistisch und erwarten, dass die jüngsten Verbesserungen der Inflation noch nicht vollständig in den Anleihepreisen reflektiert sind. Sie sehen eine potenzielle positive Entwicklung für türkische Anleihen, sobald die Zinssenkungen beginnen.

Laut Nick Eisinger, Co-Head of Emerging Markets Active Fixed Income bei Vanguard, ist der Markt für türkische Anleihen derzeit unterinvestiert. Er hat begonnen, langfristige Positionen in 10-jährigen Anleihen aufzubauen. "Es gibt viel Raum für Investoren, um wieder in den Markt einzusteigen", erklärt er gegenüber Bloomberg und fügt hinzu: "Der nächste große Schub wird kommen, wenn die Inflation sinkt."

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion