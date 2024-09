Dieser ETF performt wie Lionel Messi zu seiner besten Zeit

Der als rechtspopulistische geltende Politiker Milei versucht mit allen Mitteln die hohe Inflation in den Griff zu kriegen. Die argentinische Wirtschaft steht auf wackeligen Beinen. Laut einer Umfrage von Reuters schrumpfte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im 2. Quartal 2024 voraussichtlich um 1,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Dies wäre der 5. Rückgang in Folge – verschärft durch die strikte Sparpolitik, die die Regierung verteidigt, um die dreistellige Inflation einzudämmen. Die Politik hat das Land in eine tiefe Rezession getrieben, die zu mehr Armut und Arbeitslosigkeit führte.

An der Börse ist davon nichts zu spüren: Der S&P Merval erreichte gerade erst am Montag ein neues Rekordhoch, nachdem Anleger den neuen Haushaltsplan von Präsident Milei für das Jahr 2025 positiv aufgenommen hatten. Sein Haushaltsentwurf prognostiziert ein Wirtschaftswachstum von 5 Prozent, einen Rückgang der Inflation von derzeit über 250 auf 18 Prozent und einen Anstieg des Peso-Wechselkurses auf 1.207 Pesos pro US-Dollar. Der primäre Haushaltsüberschuss soll bei 1,3 Prozent des BIP liegen.