Exklusiv: Nenad Marovac von DN Capital über die Zukunft von Tech und Innovation

DN Capital gehört zu den führenden europäischen Venture-Capital-Firmen und hat über die Jahre in zahlreiche erfolgreiche Start-ups investiert, darunter Shazam und OLX. Im Gespräch mit Wallstreet-Online teilt Nenad Marovac seine Einblicke in die Faktoren, die hinter dem Erfolg von DN Capital stehen, und spricht über die spannendsten technologischen Entwicklungen der Zukunft, wie Künstliche Intelligenz (KI) und die internationale Ausrichtung von Investitionen.

Abbildung 1: Nenad Marovac, Gründer und Managing Partner von DN Capital, Bildquelle: DN Capital

Herr Marovac, DN Capital hat sich über die Jahre als einer der führenden europäischen Investoren etabliert. Was waren Ihrer Meinung nach die entscheidenden Faktoren für diesen Erfolg?

Nenad Marovac: Unser Erfolg entspringt unserer klaren Fokussierung auf unsere Zielbereiche Software, Fintech, Consumer Internet und Marktplätze. Darüber hinaus haben wir einen klar strukturierten Investmentprozess geschaffen. Er konzentriert die besten Investitionselemente, die ich bei Advent International gelernt habe, und wendet sie angepasst auf schnelllebige Venture-Deals an.

Zudem suchen wir nach sehr ehrgeizigen, missionsgetriebenen Gründern und nutzen unsere Erfahrung und unser Netzwerk, um ihnen beim Wachstum ihrer Unternehmen zu helfen. Ein Beispiel hierfür stellt unsere Investition in Shazam dar, wo wir eine Schlüsselrolle beim Aufbau des frühen Managementteams gespielt haben. Wir haben zum Beispiel den CEO Andrew Fisher, den COO Keith Lovell und vieler anderer wichtiger Manager in den frühen Tagen vermittelt. Außerdem haben wir dabei geholfen, Shazam mit wichtigen Partnern wie Verizon, ATT und schließlich Apple in Kontakt zu bringen.

Sie haben in zahlreiche Startups investiert, die heute zu Marktführern geworden sind. Welche Kriterien sind für Sie am wichtigsten, wenn Sie über eine neue Investition nachdenken?

Nenad Marovac: Wir schauen uns das Team, den Markt, das Produkt, die Geschwindigkeit und den Produktpreis immer sehr genau an. Das Team und der Markt sind dabei stets die zentralen Faktoren, die wir berücksichtigen, ebenso wie das Produkt und die Zugkraft.

Das Team muss für uns die Motivation und Entschlossenheit zeigen, um sowohl in Erfolgsphasen als auch in schwierigen Zeiten des Aufbaus eines Start-ups zu bestehen. Es muss gute Branchenkenntnisse, Erfahrung und Kontakte mit einem tiefgehenden Verständnis für Softwaretechnologien kombinieren, die ihren Sektor revolutionieren können.

Der Markt muss zudem groß genug sein, damit wir durch die Unterstützung des Siegers in diesem Bereich ausreichende Venture-Capital-Erträge erzielen können. Zudem sollte im Markt die Bereitschaft zu erkennen sein, alte Prozesse durch Innovationen zu ersetzen.

Die Technologiebranche entwickelt sich rasant. Welche Technologien oder Märkte halten Sie derzeit für besonders vielversprechend?

Nenad Marovac: Sie haben recht, der Technologiebereich bewegt sich sehr schnell. Künstliche Intelligenz (KI) verändert zudem das Umfeld. Technologien, deren Entwicklung zu Beginn von DN Capital Jahre und Millionen von Dollar an Investitionen gekostet hätte, können heute in zehn Prozent der Zeit mit zehn Prozent der Kosten zu 90 Prozent fertigentwickelt werden. KI verändert den Kundenservice, die Datenanalyse, die Generierung kreativer Inhalte, die Produktinnovation und die Kundenakquise. Jeder sollte sich mit KI auseinandersetzen und erkennen, welche Möglichkeiten sie bietet. Das gilt sowohl für neue Unternehmen, die KI nutzen, um neue Produkte und Dienstleistungen anzubieten, als auch für unsere bestehenden Portfoliounternehmen, die sie zur Verbesserung ihrer Angebote einsetzen können.

Am Ende müssen wir uns allerdings auch darauf vorbereiten, dass KI eine Bedrohung für unsere bestehenden Unternehmen darstellen könnte.

DN Capital hat einen starken internationalen Fokus. Wie beurteilen Sie die Unterschiede und Herausforderungen zwischen den Märkten in Europa, den USA und anderen Regionen?

Nenad Marovac: Seit dem ersten Tag hatte DN Capital immer einen globalen Ansatz. Technologie kennt keine Grenzen und ein Unternehmen aus Wien, Bukarest, Zagreb oder Tallinn kann Produkte entwickeln, die weltweit disruptiv wirken. Wir sind so aufgestellt, dass wir sektorfokussiert in ganz Europa investieren und auch in den USA aktiv sind.

Einer unserer wesentlichen strategischen Pfeiler besteht darin, großartige europäische Unternehmen in die USA zu bringen. Die USA sind der wettbewerbsintensivste Markt der Welt und wenn ein Unternehmen dort Fuß fasst, kann dies die Firma in Bezug auf Umsatzwachstum und Wert transformieren. Beispiele dafür sind Shazam (wo unsere Hilfe beim Eintritt in den US-Markt für eine echte Transformation im Unternehmen gesorgt hat), ebenso wie Cognigy, Datanomic, Leapwork und viele andere.

Umgekehrt haben wir auch US-Unternehmen wie Endeca, OLX oder Remitly geholfen, in die europäischen Märkte einzutreten. Oft waren wir der einzige europäische Investor, der für überzeichnete US-Finanzierungsrunden zugelassen wurde - gerade wegen unserer Fähigkeit, den Markteintritt in Europa zu unterstützen.

Innovation ist ein zentraler Bestandteil Ihres Investmentansatzes. Welche innovativen Geschäftsmodelle oder Ideen haben Sie in letzter Zeit besonders beeindruckt?

Nenad Marovac: Wie bereits erwähnt, sind wir sehr beeindruckt von den Möglichkeiten, die neue KI-Technologien Unternehmen bieten, um Menschen produktiver zu machen und Unternehmen sicherer. Dazu gehören:

Unternehmen, die KI einsetzen, um Betrug schneller und genauer als Menschen zu erkennen Unternehmen, die KI nutzen, um Missverständnisse in der Kommunikation zwischen Menschen unterschiedlicher Herkunft zu verringern Unternehmen, die KI verwenden, um potenzielle Kunden besser anzusprechen und Abwanderung vorherzusagen (und zu vermeiden)

All das sind Modelle, die uns heute interessieren. Langfristig haben wir aber auch ein Auge auf Robotik, Lösungen zur Energiewende und Cyber Security

Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung gewinnen in der Investmentwelt immer mehr an Bedeutung. Wie integriert DN Capital diese Aspekte in seine Investitionsstrategien?

Nenad Marovac: Bei DN Capital haben wir immer nach dem Modell gelebt, dass man Gutes für seine Investoren tun kann, während man Gutes tut. Wir haben eine große Investitionsthese zur finanziellen Inklusion, um mehr Menschen mit Hilfe von Technologie in die Mittelschicht zu bringen. Eine andere These befasst sich damit, wie wir mit Technologie helfen können, Deepfakes, Cyberangriffe und Finanzbetrug zu verhindern – denn all dies sind große Probleme.

Unsere Portfoliounternehmen wie Incode und Hawk.ai gehören zu den vielen Akteuren, die dabei helfen, diese Probleme zu verhindern und das Vertrauen im Internet zu schützen. Zudem gehören wir zu den führenden Firmen in Europa, wenn es darum geht, Einwanderer als Gründer zu unterstützen. So lässt sich der Wohlstand durch Unternehmertum in weitere Teile der Gesellschaft einbringen. Auch wenn wir DN Capital nicht offiziell als ESG-Fonds vermarkten, sind wir in jeder Phase unserer Investitionen tatsächlich stark ESG-orientiert.

Abschließend noch die Frage: Welche Ratschläge würden Sie jungen Unternehmern geben, die gerade erst am Anfang ihrer Reise stehen und ein erfolgreiches Unternehmen aufbauen möchten?

Nenad Marovac: Sucht euch einen großen Markt, auf den ihr euch fokussieren könnt. Stellt die besten Leute ein, die ihr finden könnt. Seid hartnäckig. Märkte und Menschen werden sich ändern, und es wird viele Hindernisse geben, die euch begegnen. Bleibt fokussiert und arbeitet Tag für Tag auf Fortschritte hin.

Ich denke auch, dass die Unternehmenskultur ein sehr wichtiges Element ist, für das man sich Zeit nehmen sollte. Die Kultur ist nicht immer einfach, und es wird Zeiten geben, in denen sie entgleist, aber sie ist wesentlich für die Entwicklung eines großen, langfristig erfolgreichen Unternehmens.

